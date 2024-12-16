Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни — Finance.ua

Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни Сьогодні 17:30 — Особисті фінанси

Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70−120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто, додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде.

За інформацією оператора , здорожчання зачепить 4 тарифи. Зокрема:

Joice Start

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн — з поточних 200 до 270 грн. за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Втім, зазначається, для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн. замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Turbo

Вартість цього тарифу зросте зі 180 до 270 грн за 4 тижні. Тобто він здорожчає на 90 грн. Базові умови тарифу:

безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone;

800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж;

роумінг у 28 країнах.

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — кажуть у Vodafone.

Joice Max

Тариф здорожчає із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн. Базові умови тарифу:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

40 ГБ інтернету в Україні, 10 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — розповіли в компанії.

Обозреватель За матеріалами:

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