Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни — Finance.ua
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Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни

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Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни
Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни
Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70−120 грн, проте наповнення при цьому не зміниться. Тобто, додаткових хвилин, збільшення обсягу інтернету тощо не буде.
За інформацією оператора, здорожчання зачепить 4 тарифи. Зокрема:

Joice Start

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн — з поточних 200 до 270 грн. за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:
  • Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.
  • 30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.
  • Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.
  • 600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).
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Втім, зазначається, для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн. замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.
Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни

Turbo

Вартість цього тарифу зросте зі 180 до 270 грн за 4 тижні. Тобто він здорожчає на 90 грн. Базові умови тарифу:
  • безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone;
  • 800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж;
  • роумінг у 28 країнах.
«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — кажуть у Vodafone.
Vodafone підвищує вартість тарифів із 24 грудня: нові ціни

Joice Max

Тариф здорожчає із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн. Базові умови тарифу:
  • Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.
  • 40 ГБ інтернету в Україні, 10 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.
  • Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.
  • 700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).
«Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері», — розповіли в компанії.
За матеріалами:
Обозреватель
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