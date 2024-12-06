«Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25% — Finance.ua

«Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25% Сьогодні 12:15 — Особисті фінанси

«Київстар» заявив про підвищення тарифів на 25%

Найбільший мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги, надаючи абонентам більше послуг і бонусів.

Про це повідомили у пресслужбі «Київстару» у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

«Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу», — розповіли в пресслужбі «Київстару».

Абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під’єднувати додаткові безлімітні сервіси, наголосили в пресслужбі.

У рамках тарифних планів «Love ua Світло Контракт 2023», «Ваш Регіон», «Ваш Оптимум», Smart Max, «Ваш Преміум», «Ваш Преміум+» тарифи вже змінилися. Додатково в планах з’явилися акційні послуги: безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки та безлімітні SMS, які можна підключити до 30 червня 2025 року включно.

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Також закрито тарифні плани: «Ваш Вибір», Smart, Київстар 4G, «Безлім», «Київстар 4G Extra+ 2018», «Love ua Магніт Контракт 2023». Користувачам цих тарифів компанія запропонувала інші, які більше наближені до їхніх споживчих потреб, повідомили у пресслужбі.

Вибір тарифів, які підлягають змінам, залежить від багатьох факторів. Зокрема, враховують зростання споживання послуг, а також той факт, що ціна деяких тарифів залишалася незмінною протягом тривалого часу, зазначають у пресслужбі. Також «Київстар», щоб оптимізувати процеси обслуговування й забезпечити ефективність операцій, періодично уніфікує тарифні плани, закриваючи їх для нових підключень.

У компанії наголосили, що абонент може вибрати інший тариф, який найкраще відповідає його потребам і можливостям. Зробити це можна в розділі «Тарифи» на сайті компанії, в застосунку «Мій Київстар» або в будь-якому фірмовому магазині «Київстар».

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Востаннє перед нинішнім підвищенням компанія підвищувала тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Це ніколи не відбувається одномоментно для всіх клієнтів: індексація здійснюється частинами і для різних груп абонентів, зазначили в пресслужбі «Київстар».

Повідомляється, що деякі тарифні плани не змінювалися понад рік, а для низки інших змін не було з початку повномасштабного вторгнення рф.

На рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії, кажуть у пресслужбі, наголошуючи, що зміни, які відбуваються, є вимушеним кроком й обґрунтованою реакцією компанії.

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Згідно з даними Держстату, вартість телекомунікаційних послуг від початку року зросла в середньому на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги — на 18,6%, а на продукти харчування — на 10,8%, уточнили в пресслужбі.

«Перегляд тарифів дасть змогу компанії продовжувати інвестувати в удосконалення мережі та забезпечення стабільного зв’язку для наших абонентів. Завдяки цим змінам ми зможемо ще активніше працювати над енергостійкістю, підтримкою безперебійної роботи мережі, розвитком 4G і будівництвом нових базових станцій у всій країні, щоб наші послуги ставали ще доступнішими та якіснішими», — повідомили в пресслужбі «Київстару».

У компанії не змогли спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься у 2025 році, зазначивши, що «точних дат або переліку тарифів, які можуть змінитися, немає».

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