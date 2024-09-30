Нова пошта планує змінити тарифи з 1 жовтня — Finance.ua

Нова пошта планує змінити тарифи з 1 жовтня Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Нова пошта планує змінити тарифи з 1 жовтня

З 1 жовтня Нова пошта оновлює тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.

Про це йдеться в повідомленні компанії для партнерів, пише inforesist.org

Основні зміни

Скасування комісії під час повернення посилок

Раніше відправник оплачував 0,5% від оціночної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її. Тепер цю комісію скасовано.

Посилки до 30 кг та документи

Доставка документів між відділеннями та поштоматами по місту та по Україні — 65 грн (+10 грн). У компанії нагадали, що у вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Доставка посилок між відділеннями та поштоматами по місту (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

по Україні:

до 2 кг — 80 грн (+10 грн)

до 10 кг — 110 грн (+10 грн)

до 30 кг — 160 грн (+20 грн)

Палети

Вартість перевезення між відділеннями: від +50 грн до +250 грн

Введення доплати за адресне обслуговування: +150 грн

Вантажі понад 30 кг

Вартість перевезення між відділеннями Локал: +0,5 грн/кг

Вартість перевезення між відділеннями по Україні: +1 грн/кг

Шини та диски

Вартість перевезення між відділеннями: від +10 грн до +40 грн

Введення доплати за адресне обслуговування: +35 грн для легкових шин та дисків; +120 грн для вантажних шин та дисків

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Раніше Нова пошта опублікувала підсумки роботи компанії за 6 міс. 2024 року. Кількість доставлених посилок та вантажів склала 222 млн — це на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року.

Довідка Finance.ua:

З травня Nova Post доставила 12 280 відправлень між 14 європейськими країнами. Найбільше посилок було відправлено з Польщі. Найчастіше між європейськими країнами пересилають документи та посилки вагою до 10 кг. Термін доставки — від 2-х днів, а вартість залежить від ваги та відстані.

Найбільше посилок було відправлено з Польщі — 4 770, з них 2 192 доставлено в Німеччину.

Друге місце займає Німеччина з 1 640 відправленнями, більшість з яких також поїхали до Польщі.

Третій популярний напрям — Румунія-Молдова.

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