«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси — Finance.ua
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«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси

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«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси
«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси
Авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами.
Про це повідомив директор з маркетингу «Нової пошти» Павло Даніман на форумі ЕП «Український експорт: вікно відчиняється?».
«Наш літак проходить сертифікаційні польоти, і ми готуємося, щоб він здійснював вже міжконтинентальні рейси. Ми будемо пришвидшувати доставку між Україною і великими країнами, де є багато трафіку посилок», — розповів він.
Хоча «Нова пошта» вже доставляє посилки до США, вона не планує поки відкривати там власні відділення.
Нагадаємо:
Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.
За матеріалами:
Економічна Правда
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