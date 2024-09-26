«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси — Finance.ua

«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

«Нова пошта» планує запустити міжконтинентальні авіарейси

Авіакомпанія Supernova Airlines планує здійснювати міжконтинентальні рейси між Україною і великими країнами.

Про це повідомив директор з маркетингу «Нової пошти» Павло Даніман на форумі ЕП «Український експорт: вікно відчиняється?».

«Наш літак проходить сертифікаційні польоти, і ми готуємося, щоб він здійснював вже міжконтинентальні рейси. Ми будемо пришвидшувати доставку між Україною і великими країнами, де є багато трафіку посилок», — розповів він.

Хоча «Нова пошта» вже доставляє посилки до США, вона не планує поки відкривати там власні відділення.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Supernova Airlines здійснила перший рейс на власному літаку Boeing.

Економічна Правда За матеріалами:

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