Найбільший у світі суверенний фонд втрачає 30 мільярдів доларів: чому так

Норвезький суверенний фонд добробуту, найбільший у світі з активами близько 2,1 трильйона євро, у четвер повідомив про інвестиційні збитки у розмірі 278 мільярдів крон (26,4 мільярда євро), обтяжені зростанням процентних ставок, пише euronews.

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Norges Bank Investment Management (NBIM), організація, яка керує фондом, повідомила про негативну прибутковість у розмірі 3,5% від своїх інвестицій у фіксований дохід, які становлять трохи більше чверті портфеля. Приблизно 70% цих інвестицій припадає на суверенні облігації.

У третьому кварталі відбувся масовий глобальний розпродаж облігацій, при цьому дохідність державного боргу зросла до рівнів, небачених з часів фінансової кризи, на тлі зростаючого занепокоєння щодо зростання державного боргу в США та Європейському Союзі (ЄС).

Це супроводжувалося підвищенням офіційних процентних ставок центральними банками, включаючи Федеральну резервну систему США та Європейський центральний банк, оскільки інфляція в США та єврозоні зростала.

«Показники фонду були практично незмінними та завершилися з дещо негативним результатом, оскільки зростання процентних ставок призвело до погіршення результатів наших інвестицій у фіксований дохід», — заявив заступник генерального директора фонду Тронд Гранде.

Зростання процентних ставок на ринках зазвичай чинить тиск на зниження ціни вже випущених облігацій, оскільки нові облігації пропонують привабливіші процентні ставки.

Загальна інвестиційна дохідність фонду становила -0,5%, тоді як його інвестиції в акції компаній зафіксували приріст на 0,5%, зі значними відмінностями між секторами.

«Енергетичні компанії показали найбільші прибутки, тоді як чутливі до процентних ставок сектори, такі як комунальні послуги та нерухомість, впали», — зазначив Гранде.

На кінець вересня фонд оцінювався у 22,014 млрд крон (2,09 трлн євро), з яких 72,1% було інвестовано в акції, а 25,8% - в облігації. Решта коштів була вкладена в нерухомість, що не котирується на біржі, та інфраструктуру відновлюваної енергетики.

Інвестиції в нерухомість принесли дохідність у розмірі 0,4%, тоді як інвестиції в інфраструктуру відновлюваної енергетики, що не котирується на біржі, запропонували 7,5%.

З урахуванням валютних коливань та нових внесків, загальна вартість фонду зменшилася на 670 мільярдів крон (63,6 мільярда євро) протягом кварталу.

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