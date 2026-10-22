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Найбільший у світі суверенний фонд втрачає 30 мільярдів доларів: чому так

Фондовий ринок
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Найбільший у світі суверенний фонд втрачає 30 мільярдів доларів: чому так
Найбільший у світі суверенний фонд втрачає 30 мільярдів доларів: чому так
Норвезький суверенний фонд добробуту, найбільший у світі з активами близько 2,1 трильйона євро, у четвер повідомив про інвестиційні збитки у розмірі 278 мільярдів крон (26,4 мільярда євро), обтяжені зростанням процентних ставок, пише euronews.

Деталі

Norges Bank Investment Management (NBIM), організація, яка керує фондом, повідомила про негативну прибутковість у розмірі 3,5% від своїх інвестицій у фіксований дохід, які становлять трохи більше чверті портфеля. Приблизно 70% цих інвестицій припадає на суверенні облігації.
У третьому кварталі відбувся масовий глобальний розпродаж облігацій, при цьому дохідність державного боргу зросла до рівнів, небачених з часів фінансової кризи, на тлі зростаючого занепокоєння щодо зростання державного боргу в США та Європейському Союзі (ЄС).
Це супроводжувалося підвищенням офіційних процентних ставок центральними банками, включаючи Федеральну резервну систему США та Європейський центральний банк, оскільки інфляція в США та єврозоні зростала.
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«Показники фонду були практично незмінними та завершилися з дещо негативним результатом, оскільки зростання процентних ставок призвело до погіршення результатів наших інвестицій у фіксований дохід», — заявив заступник генерального директора фонду Тронд Гранде.
Зростання процентних ставок на ринках зазвичай чинить тиск на зниження ціни вже випущених облігацій, оскільки нові облігації пропонують привабливіші процентні ставки.
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Загальна інвестиційна дохідність фонду становила -0,5%, тоді як його інвестиції в акції компаній зафіксували приріст на 0,5%, зі значними відмінностями між секторами.
«Енергетичні компанії показали найбільші прибутки, тоді як чутливі до процентних ставок сектори, такі як комунальні послуги та нерухомість, впали», — зазначив Гранде.
На кінець вересня фонд оцінювався у 22,014 млрд крон (2,09 трлн євро), з яких 72,1% було інвестовано в акції, а 25,8% - в облігації. Решта коштів була вкладена в нерухомість, що не котирується на біржі, та інфраструктуру відновлюваної енергетики.
Інвестиції в нерухомість принесли дохідність у розмірі 0,4%, тоді як інвестиції в інфраструктуру відновлюваної енергетики, що не котирується на біржі, запропонували 7,5%.
З урахуванням валютних коливань та нових внесків, загальна вартість фонду зменшилася на 670 мільярдів крон (63,6 мільярда євро) протягом кварталу.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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