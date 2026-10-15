Преміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк

Преміальний банкінг дедалі менше асоціюється просто з «чорною карткою» та підвищеними лімітами. Для клієнта з великим оборотом або значними заощадженнями важливішими стають швидкість розв’язання питань, персональний супровід, комфорт під час подорожей, доступ до спеціальних фінансових продуктів та можливість керувати різними аспектами своїх фінансів в одному банку.

2026 року українські банки продовжують розширювати преміальні пропозиції, одночасно переглядаючи умови доступу до окремих привілеїв. Так, для багатьох сервісів Visa та Mastercard зростають вимоги щодо мінімального обороту за карткою. Тому оцінювати преміум-пакет лише за назвою картки або кількістю бонусів уже недостатньо.

Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як змінюється сегмент преміального банківського обслуговування, які сервіси сьогодні є визначальними для клієнтів із високим рівнем доходу, що саме входить до сучасних преміум-пакетів, а також які послуги пропонують для заможних клієнтів українські банки.

Що сьогодні входить до преміум-банкінгу

Базовим елементом преміального обслуговування залишається картка високого рівня — Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World Elite або новіші продукти найвищих категорій. Та сама картка є лише частиною пакета.

Один із головних сервісів — персональний банкір або менеджер, який допомагає з банківськими операціями, платежами, валютними питаннями та підбором фінансових продуктів. Для клієнта з великим обсягом операцій цінність такого сервісу полягає насамперед в економії часу.

Другий напрям — подорожі. Преміальні картки можуть передбачати доступ до бізнес-залів аеропортів, Fast Track, трансфери, спеціальні пропозиції готелів, ресторанів та прокату автомобілів. Часто до пакета входить туристичне страхування , а в окремих випадках — страхування покупок та інші види захисту.

Ще один елемент — консьєрж-сервіс. Він може допомогти із бронюванням готелів, квитків, ресторану, організацією трансферу або іншими побутовими питаннями.

Для вас, як для заможного клієнта важливими можуть бути й фінансові переваги: підвищені кредитні ліміти та кешбек, спеціальні умови за депозитами, валютними операціями, переказами та зняттям готівки, а також інвестиційні продукти та персональні пропозиції від партнерів банку.

Водночас не варто очікувати, що всі перелічені опції автоматично входять до кожного преміального банківського пакета. Окремі послуги можуть надаватися за додаткову плату або бути доступними за умови виконання певних вимог.

Наприклад, окремі елементи такого формату обслуговування передбачені для клієнтів àбанк, які користуються преміальною карткою . Залежно від умов продукту їм можуть бути доступні:

персональний банкір для супроводу банківських і фінансових питань;

комунікація через визначений канал обслуговування;

консьєрж-сервіс, зокрема допомога з бронюванням готелів, ресторанів, придбанням квитків та виконанням інших доручень;

доступ до VIP-залів в аеропортах за програмами LoungeKey та DragonPass, зокрема можливість скористатися сервісом разом із супутником на передбачених програмою умовах;

послуги Fast Track для прискореного проходження формальностей в аеропортах;

туристичне страхування, умови якого передбачають покриття для членів родини.

Наповнення преміального банківського обслуговування може суттєво відрізнятися залежно від конкретного банку, картки та умов підключення послуг.

Тому під час вибору такого пакета варто окремо перевіряти, які опції входять у базову вартість, а за які передбачена додаткова плата.

За що фактично платять заможні клієнти

Зазначимо, преміальний банкінг має найбільшу практичну цінність не тоді, коли клієнт просто отримує дорогу картку, а коли регулярно користується послугами, які економлять йому час або гроші.

Як зазначають банкіри, сьогодні головна цінність преміального сервісу — швидкість і безшовність. Так, клієнт очікує, що будь-яке питання можна буде вирішити дистанційно, у декілька кліків або через один зручний канал комунікації, спілкуючись із фахівцем, який розуміє його потреби.

Окрім того, враховуючи ситуацію в Україні, заможні клієнти стали значно мобільнішими.

«Для них важливо цілодобово контролювати свої кошти, здійснювати необхідні операції та отримувати допомогу банку незалежно від країни перебування — без обов’язкового відвідування відділення», — зазначили в коментарі Finance.ua представники àбанк.

Для людини, яка часто подорожує, це можуть бути бізнес-зали, Fast Track, страхування та трансфери.

Для підприємця — швидке вирішення валютних операцій, великі ліміти, персональний менеджер та кредитні рішення.

Для інвестора — доступ до депозитів, облігацій, інвестиційних продуктів і консультацій.

Для клієнта зі значним капіталом — комплексне управління активами та персональна фінансова стратегія.

Тому головне питання при виборі преміального обслуговування — не «яка картка найпрестижніша?», а «якими послугами ви реально будете користуватись протягом року?».

До речі, в тому ж àбанку преміум-сервіс повністю підлаштовується під те, як клієнт звик жити та працювати:

Для тих, хто цінує цифрову швидкість (IT, онлайн-бізнес): головне — все зробити дистанційно за пару хвилин. Тут вирішують швидкі перекази, зручний мобільний застосунок àbank24 та консьєрж-сервіс, який відповідає в месенджері за секунди.

Для власників класичного бізнесу : важливі операції з великими сумами, касове обслуговування, індивідуальні курси валют та надійне зберігання капіталу.

: важливі операції з великими сумами, касове обслуговування, індивідуальні курси валют та надійне зберігання капіталу. Для активних мандрівників: на перший план виходять допомога з квитками й готелями, безкоштовний доступ до бізнес-залів в аеропортах (зокрема безкоштовно разом із гостем) та якісна страховка для всієї родини.

Отже, 2026 року преміальний банкінг поступово зміщується від статусного продукту до сервісної моделі: клієнт платить передусім за час, комфорт, доступ до спеціальних фінансових рішень і персональний супровід. Саме ці критерії варто ставити в центр порівняння банківських пропозицій.

Скільки коштує преміальне обслуговування у 2026 році

Порівняймо, що саме пропонують українські банки клієнтам преміум-сегмента. Нижче — основні умови та доступні опції.

àбанк

Преміум-банкінг від àбанк

Оформлюючи преміальну картку цього банку, ви отримаєте безкоштовне обслуговування за виконання депозитних умов або активних розрахунків карткою в торгівельній мережі.

Клієнт банку може оформити Visa Platinum, Visa Infinite та Mastercard World Elite. Вартість оформлення та щомісячного обслуговування Mastercard World Elite та Visa Platinum становить 1 тис. гривень та 400 гривень відповідно, тоді як Visa Infinite коштує 2 тис. гривень/800 грн.

Утім, оформлення та обслуговування картки Mastercard World Elite/VISA Platinum може бути безкоштовним. Для цього потрібно виконати одну з двох умов: або розраховуватися протягом місяця на суму від 20 тис. грн, або тримати на депозитних рахунках від 500 тис. грн. Оформлення та обслуговування Visa Infinite також може бути безкоштовним за умови розрахування протягом місяця на суму від 50 тис. грн або зберігання коштів від 1 млн грн (еквівалент за курсом НБУ) на депозитних рахунках.

Зазначимо, за цією карткою ви можете розраховувати на кредитний ліміт від 1 тис. до 500 тис. гривень (і до 10 млн грн для чинних VIP-клієнтів), до 62 днів пільгового періоду з символічною ставкою 0,000001% та вигідна знижена базова ставка 3% на місяць, а також на щоденну економію з кешбеком до 20% для тих категорій товарів, які вам необхідні.

Оформивши преміальну картку в àбанк, клієнт отримує цифровий варіант в застосунку àbank24 одразу після оформлення, тому він може відразу додати її до електронного гаманця та почати користуватися.

Також клієнт отримує прямий зв’язок із персональним банкіром і консьєрж-сервісом, які допомагають оперативно вирішувати фінансові та повсякденні питання.

ПриватБанк

Цей банк пропонує преміальним клієнтам один із пакетів, який називається Premium MAX. Відкриття рахунку не тарифікується, а обслуговування цієї картки становить 600 грн/місяць.

Щоправда, гроші за обслуговування можуть не стягувати, якщо ви щомісячно розраховуватиметесь карткою в торгівельних мережах та інтернеті на суму від 50 тис. грн на місяць.

Зазначимо, що до пакета входять преміальні картки, аеропортові сервіси, консьєрж, телемедицина та інші привілеї. Для Visa Infinite Premium від 1 жовтня 2026 року безкоштовний доступ до низки сервісів вимагатиме витрат від 30 тис. грн за відповідний період.

Кредит із пільговим періодом (до 55 днів, Ред.) тут становить до 800 тис. гривень.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк пропонує пакет Exclusive з Visa Infinite. Якщо клієнт проводить операцій на понад 60 тис. грн, обслуговування є безкоштовним; за невиконання умови тариф становить 2 тис. грн на місяць.

У пакет входять, зокрема, страхування, безлімітний Fast Track та DragonPass, безкоштовне зняття готівки та валютні картки.

Зауважимо, що від 1 жовтня 2026 року набули чинності нові умови користування преміальними сервісами Visa.

Так, для доступу до користування бізнес-залами в аеропортах та сервісом Visa Concierge клієнтам, власникам преміальних карток Visa, необхідно виконати просту умову — здійснити розрахунки карткою у торговельно-роздрібній мережі та/або мережі інтернет на визначену суму протягом 30+5 днів до дати подорожі або звернення до Visa Concierge.

Для власників карток Visa Signature сума таких розрахунків має становити від 20 тис. грн, а для власників Visa Infinite — від 30 тис. грн.

Ощадбанк

Окремо варто звернути увагу на преміальну пропозицію Ощадбанку з карткою Mastercard World Elite. Банк поєднує карткові привілеї з форматом Premium Banking: клієнти можуть обслуговуватися у спеціальних преміальних зонах із персональним менеджером, а також отримувати доступ до інвестиційних послуг та інших фінансових рішень. Підключення і користування преміальним банкінгом для власників відповідних карток є безкоштовним.

В Ощадбанку картка Mastercard World Elite коштує 9 тис. грн на рік або 900 грн на місяць. Водночас банк дозволяє не сплачувати щомісячну комісію за умови безготівкових розрахунків від 20 тис. грн на місяць. Клієнти отримують доступ до LoungeKey, консьєрж-сервісу, туристичного страхування та інших преміальних послуг.

Водночас саме на умовах доступу до привілеїв варто зосередитися під час оцінки картки. З 1 жовтня 2026 року Ощадбанк встановив для Mastercard World Elite мінімальний обсяг безготівкових розрахунків у 30 тис. грн для користування преміальними сервісами Mastercard.

Ідея Банк

Ще один варіант у сегменті преміальних карток пропонує Ідея Банк — Mastercard Debit Platinum. Картка орієнтована на клієнтів, які хочуть отримати не лише стандартний набір банківських послуг, а й додаткові сервіси для подорожей та повсякденного користування.

Відкриття рахунку та річне обслуговування є безкоштовним. Випуск фізичної картки Mastercard Debit Platinum -1 500 грн (сплачується одноразово). Випуск цифрової (віртуальної) картки Platinum — безкоштовно.

Доступні переваги преміальної картки:

консьєрж-сервіс рівня Platinum: входить до вартості;

доступ до бізнес-залів Mastercard: За умови розрахунків від 6 тис. грн за останні 30+5 днів;

доступ до Lounge Key: 32 долари за одне відвідування.

Висновок

Преміальна банківська картка поступово перестає бути просто символом високого доходу чи фінансового статусу. 2026 року її цінність дедалі більше визначається конкретними сервісами, які клієнт отримує разом із карткою: персональним супроводом, комфортом під час подорожей, доступом до бізнес-залів аеропортів, Fast Track, консьєрж-сервісом, страховим захистом, спеціальними умовами проведення операцій та додатковими фінансовими можливостями.