Прибуток банків Центральної та Південно-Східної Європи сягнув 31,5 мільярда євро

Протягом наступних п’яти років регіональний прибуток може зрости до €37-38 млрд

Банківський сектор Центральної та Південно-Східної Європи залишається одним із найприбутковіших у Європі. У 2025 році та першій половині 2026-го рентабельність капіталу банків регіону становила 15−16% проти близько 9% у єврозоні.

Про це йдеться в огляді CE/SEE Banking Report від Raiffeisen Research.

За оцінками аналітиків, сукупний чистий прибуток банків Центральної та Південно-Східної Європи у 2025 році сягнув €31,5 млрд — приблизно стільки ж, скільки заробляє банківський сектор Італії.

У 2026 році цей результат може повторитися, а протягом наступних п’яти років регіональний прибуток може зрости до €37−38 млрд.

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Чинники прибутковості банків

Однією з причин високої прибутковості є поєднання фінансової стійкості банків і потенціалу економічного зростання.

Банки пройшли через повномасштабну війну росії проти України, енергетично-інфляційну кризу та нові торговельні напруження, зберігши високі фінансові результати.

При цьому якість кредитних портфелів залишається відносно високою. Частка проблемних кредитів у країнах Центральної Європи становить у середньому 1,8%, у Південно-Східній — 2,7%. Для порівняння, у єврозоні цей показник = близько 2%.

Ще одним чинником розвитку банківського сектору є розширення кредитування. Очікується, що середні темпи зростання кредитних портфелів у регіоні залишатимуться близькими до двозначних.

Роздрібне кредитування може зростати на 10−12% щороку, зокрема завдяки іпотеці.

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Ще однією тенденцією стає посилення конкуренції за регіональні ринки через злиття та поглинання. Польща й Румунія перетворюються на ключові майданчики для розширення банківського бізнесу.

Румунія, зокрема, може до 2030 року увійти до трійки найбільших банківських ринків регіону за активами та прибутковістю. Австрійські банківські групи також зміцнюють позиції: на них припадає близько 29% іноземних банківських експозицій у Центральній Європі та 33% - у Південно-Східній.

Водночас аналітики застерігають: перспективи регіону неоднорідні, а високі показники прибутковості не означають відсутності ризиків. Серед важливих чинників на найближчі роки — економічна динаміка окремих країн, вартість фінансування, регуляторні рішення та здатність банків зберігати якість кредитних портфелів на тлі швидшого зростання позик.