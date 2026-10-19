PKO Bank Polski розглядає купівлю українського банку

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski розглядає можливість розширення бізнесу в Україні через купівлю банку. Потенційним об’єктом купівлі може стати як державний, так і приватний банк.
Про це розповів голова правління дочірнього для PKO BP Кредобанку Якуб Карновскі в інтервʼю Forbes Ukraine.
Який банк може придбати PKO Bank Polski
Карновскі не підтвердив інтерес до придбання Сенс Банку або іншого конкретного банку, бо про це ще занадто рано говорити. «Проте я впевнений, що PKO Bank Polski буде одним із ключових гравців в українському банківському секторі», — наголосив він.
Коли може статися купівля, залежить від багатьох факторів, зауважив Карновскі: це і бажання уряду України продавати банки під час війни, і те, які гравці банківського сектору розглядатимуть продаж своїх українських активів.
Чому польський банк хоче посилити присутність в Україні
В Україні PKO Bank Polski понад 20 років володіє Кредобанком, який активно працює у західних регіонах, Львові і області.
«Але за межами західних регіонів та Києва присутність мінімальна — в Одесі, Харкові чи Полтаві нас не сприймають як великий банк, — розповідає СЕО Кредобанку. — Саме там ми теж хочемо бути, бо прагнемо стати по-справжньому загальноукраїнським банком».
Активи та прибуток PKO Bank Polski
PKO BP заснували в 1919 році як ощадну касу, а після 1989-го установа перетворилась на універсальний комерційний банк. У листопаді 2004 року банк вийшов на Варшавську фондову біржу. Сьогодні це найбільший банк Польщі, частка держави в ньому — близько 31%.
На кінець 2025-го активи PKO BP становили 583 млрд злотих (€138 млрд в еквіваленті). Станом на 31 березня обсяг депозитів клієнтів у банку становить 470,9 млрд злотих, або близько €110 млрд.
Чистий прибуток за 2025-й становив 10,7 млрд злотих (€2,5 млрд). Банк має близько 12,5 млн клієнтів станом на березень й займає приблизно пʼяту частину польського ринку за активами, кредитами та інвестфондами.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів створив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС. Комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.