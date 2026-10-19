PKO Bank Polski розглядає купівлю українського банку

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski розглядає можливість розширення бізнесу в Україні через купівлю банку. Потенційним об’єктом купівлі може стати як державний, так і приватний банк.

Про це розповів голова правління дочірнього для PKO BP Кредобанку Якуб Карновскі в інтервʼю Forbes Ukraine

Зберегти гроші «під матрацом» — не стратегія, а лише ілюзія безпеки. На 7-денному інтенсиві «Антикризові інвестиції» від Академії Мінфін ви навчитесь реально захищати заощадження від інфляції та формувати резервний фонд, який працює навіть у нестабільні часи.

Який банк може придбати PKO Bank Polski

Карновскі не підтвердив інтерес до придбання Сенс Банку або іншого конкретного банку, бо про це ще занадто рано говорити. «Проте я впевнений, що PKO Bank Polski буде одним із ключових гравців в українському банківському секторі», — наголосив він.

Коли може статися купівля, залежить від багатьох факторів, зауважив Карновскі: це і бажання уряду України продавати банки під час війни, і те, які гравці банківського сектору розглядатимуть продаж своїх українських активів.

Чому польський банк хоче посилити присутність в Україні

В Україні PKO Bank Polski понад 20 років володіє Кредобанком, який активно працює у західних регіонах, Львові і області.

«Але за межами західних регіонів та Києва присутність мінімальна — в Одесі, Харкові чи Полтаві нас не сприймають як великий банк, — розповідає СЕО Кредобанку . — Саме там ми теж хочемо бути, бо прагнемо стати по-справжньому загальноукраїнським банком».

Активи та прибуток PKO Bank Polski

PKO BP заснували в 1919 році як ощадну касу, а після 1989-го установа перетворилась на універсальний комерційний банк. У листопаді 2004 року банк вийшов на Варшавську фондову біржу. Сьогодні це найбільший банк Польщі, частка держави в ньому — близько 31%.

На кінець 2025-го активи PKO BP становили 583 млрд злотих (€138 млрд в еквіваленті). Станом на 31 березня обсяг депозитів клієнтів у банку становить 470,9 млрд злотих, або близько €110 млрд.

Чистий прибуток за 2025-й становив 10,7 млрд злотих (€2,5 млрд). Банк має близько 12,5 млн клієнтів станом на березень й займає приблизно пʼяту частину польського ринку за активами, кредитами та інвестфондами.