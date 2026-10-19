Найбільші банки світу у 2026 році: хто потрапив до топ-30

Перші чотири сходинки у світовому рейтингу найбільших банків за обсягом активів належать китайським фінансовим гігантам.

Активи лідера — Industrial and Commercial Bank of China — становлять $7,65 трлн, що приблизно на 73% більше, ніж у JPMorgan Chase.

Про це свідчить рейтинг 30 найбільших банків світу, опублікований S&P Global Market Intelligence у квітні 2026 року, пише Visual Capitalist. Його уклали переважно на основі фінансової звітності за підсумками 2025 року. Для порівняння використовували загальні активи банків — зокрема кредити, інвестиції та грошові кошти.

Хто увійшов до ТОП-5 найбільших банків світу

Перші чотири місця в рейтингу посіли китайські банки. Разом вони мають понад $26 трлн активів — майже вдвічі більше, ніж п’ять найбільших банків США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo та Goldman Sachs.

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Лідером став Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) з активами на $7,65 трлн. Масштаб його діяльності відображає і клієнтська база: наприкінці 2025 року банк обслуговував 782 млн фізичних осіб — більш ніж удвічі більше за все населення США. Кількість корпоративних клієнтів перевищувала 14,7 млн.

Друге місце посів Agricultural Bank of China з активами на $6,97 трлн. Третім став China Construction Bank із $6,52 трлн, а четвертим — Bank of China з $5,48 трлн.

Найбільшим банком США став JPMorgan Chase. Він посів п’яту сходинку з активами на $4,42 трлн.

Повний рейтинг 30 найбільших банків світу

Нижче наведено банки за обсягом активів:

Industrial and Commercial Bank of China — $7,65 трлн Agricultural Bank of China — $6,97 трлн China Construction Bank Corp. — $6,52 трлн Bank of China Ltd. — $5,48 трлн JPMorgan Chase — $4,42 трлн Bank of America — $3,41 трлн BNP Paribas — $3,28 трлн HSBC — $3,21 трлн Crédit Agricole — $3,15 трлн Postal Savings Bank of China — $2,67 трлн Mitsubishi UFJ Financial Group — $2,67 трлн Citigroup — $2,62 трлн Banco Santander — $2,25 трлн Bank of Communications — $2,22 трлн Wells Fargo — $2,15 трлн Barclays — $2,08 трлн Sumitomo Mitsui Financial Group — $2,02 трлн Groupe BPCE — $1,99 трлн Mizuho Financial Group — $1,90 трлн China Merchants Bank — $1,87 трлн Société Générale — $1,81 трлн Goldman Sachs — $1,81 трлн Royal Bank of Canada — $1,73 трлн Deutsche Bank — $1,68 трлн UBS — $1,62 трлн Industrial Bank — $1,59 трлн Toronto-Dominion Bank — $1,55 трлн Japan Post Bank — $1,45 трлн China CITIC Bank — $1,45 трлн Crédit Mutuel — $1,44 трлн

Чому китайські банки найбільші

Масштаб китайської банківської системи пояснюється значними заощадженнями домогосподарств і коштами компаній, які зберігаються в банках. Ці депозити формують широку базу для кредитування, а банки відіграють центральну роль у фінансуванні економіки країни.

Важливий чинник — і державна політика. Оскільки запозичення приватного сектору залишаються стриманими, державні банки збільшують фінансування технологічних проєктів, зелених інвестицій та інших стратегічних галузей.

У березні 2026 року Пекін оголосив про плани випустити спеціальні державні облігації на 300 млрд юанів для докапіталізації ICBC та Agricultural Bank of China. Додатковий капітал має зміцнити їхні фінансові резерви та підтримати подальше кредитування, хоча низькі процентні ставки створюють тиск на прибутковість банків.

А яка стратегія у США

У США модель фінансування бізнесу інша. У 2025 році цінні папери, зокрема облігації, становили 77,5% непогашеного боргу нефінансових компаній. Завдяки цьому підприємства можуть залучати кошти безпосередньо від інвесторів, а не лише брати банківські кредити

Це створює значний ринок для інвестиційного банкінгу: фінансові установи отримують комісії за розміщення акцій та облігацій, організацію угод із придбання компаній і роботу з інвесторами. У 2025 році JPMorgan Chase очолив світовий ринок комісій за інвестиційно-банківські послуги з часткою 8,4%.