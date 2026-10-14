Міжнародний валютний фонд (МВФ) постійно б’є на сполох через зростання надмірних глобальних дисбалансів, які 2025 року досягли 0,7% світового ВВП, найбільший внесок в них вносять США та Китай, але певною мірою до цього долучаються й економіки країн Європи.

Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

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«Якщо сказати зовсім просто, Китай має більше витрачати, США — більше заощаджувати, а Європа — більше інвестувати», — сказала Георгієва на пресконференції на щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку (СБ) у Бангкоці у середу, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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На її думку, необхідні рішучі кроки. Країнам, які мають великий платіжний профіцит, потрібно нарощувати внутрішнє споживання, й це безпосередньо стосується моделі економічного зростання Китаю — переорієнтуватися з експорту на внутрішнє споживання, зазначила очільниця МВФ.

Вона зауважила, що країнам із дефіцитом платіжного балансу слід більше заощаджувати, скорочувати борги та поступово зменшувати дефіцит.

«Ми не очікуємо миттєвих дій, але важливо спрямувати рівень боргу на траєкторію зниження», — наголосила Георгієва.