0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай має більше витрачати, США — більше заощаджувати, а Європа — більше інвестувати — глава МВФ

Світ
74
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
МВФ
МВФ, pravdatutnews.com
Міжнародний валютний фонд (МВФ) постійно б’є на сполох через зростання надмірних глобальних дисбалансів, які 2025 року досягли 0,7% світового ВВП, найбільший внесок в них вносять США та Китай, але певною мірою до цього долучаються й економіки країн Європи.
Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.
«Якщо сказати зовсім просто, Китай має більше витрачати, США — більше заощаджувати, а Європа — більше інвестувати», — сказала Георгієва на пресконференції на щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку (СБ) у Бангкоці у середу, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».
Читайте також
На її думку, необхідні рішучі кроки. Країнам, які мають великий платіжний профіцит, потрібно нарощувати внутрішнє споживання, й це безпосередньо стосується моделі економічного зростання Китаю — переорієнтуватися з експорту на внутрішнє споживання, зазначила очільниця МВФ.
Вона зауважила, що країнам із дефіцитом платіжного балансу слід більше заощаджувати, скорочувати борги та поступово зменшувати дефіцит.
Читайте також
«Ми не очікуємо миттєвих дій, але важливо спрямувати рівень боргу на траєкторію зниження», — наголосила Георгієва.
Щодо деяких європейських країн, назви яких вона не уточнила, очільниця Фонду вважає обсяги їх інвестицій недостатніми для того, щоб зберігати конкурентоспроможність.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems