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МВФ оновив прогноз зростання економіки України

Казна та Політика
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МВФ оновив прогноз зростання економіки України
МВФ оновив прогноз зростання економіки України
Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України на рівні 3,5% у 2027 році після сповільнення до 1,0% у 2026-му.
Про це йдеться у World Economic Outlook Report (WEO), оприлюдненому МВФ 13 жовтня, пише унн.
За даними МВФ, очікується зростання ВВП України на рівні 1,0% у 2026 році, на рівні 3,5% у 2027 році.
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У 2026 році МВФ прогнозує зростання інфляції в Україні на рівні 8,9%, у 2027-му — на рівні 8,7% (у вигляді середньорічних значень).
Баланс поточного рахунку за прогнозом — на рівні -11,0% ВВП у 2026-му, -4,7% ВВП у 2027 році.
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Безробіття очікується на рівні 10,2% у 2026 році, 11,3% - у 2027 році.
У червні 2026 року у МВФ очікували, що в 2026 році темпи зростання ВВП України сповільняться до 1,0−1,6% через наслідки війни.
У WEO в квітні 2026 року МВФ прогнозував зростання економіки України на рівні 2,0% у 2026 році і 3,5% у 2027 році.
Раніше Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України. Також Dragon Capital погіршив прогноз ВВП України через атаки рф.
Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть мати суттєвіший, ніж раніше очікувалося, негативний вплив на економіку, оскільки росія відновила масовані обстріли енергетики задовго до початку холодів і, ймовірно, намагатиметься розбалансувати систему, створивши суттєві перепони для поставок електрики в окремі регіони.
Економіку також гальмуватимуть вторинні ефекти ескалації: повільніше зростання доходів населення через скорочення витрат постраждалими підприємствами, погіршення споживчих настроїв у великих містах через зростання безпекових ризиків, а також стриманіші інвестиції приватного бізнесу через брак масштабного страхування від воєнних ризиків.
За матеріалами:
Finance.ua
МВФ
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