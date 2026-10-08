Dragon Capital погіршив прогноз ВВП України через атаки рф

Dragon Capital погіршив прогноз для економіки України через посилення російських атак із липня 2026 року.

Як атаки рф вплинули на економіку України

Посилення російських атак із липня завдало економіці України значних втрат. Перевезення товарів через чорноморські порти практично зупинилося, а металургійні комбінати були змушені припинити виробництво через балістичні удари та загрозу їх повторення.

Руйнування складів і логістичних центрів у густонаселених областях спричинило тимчасові локальні дефіцити продуктів та інших товарів. Прицільні атаки також пошкодили численні виробничі підприємства, зокрема іноземних компаній, цивільну інфраструктуру та рухомий склад залізниці.

З огляду на перші наслідки ескалації на початку серпня Dragon Capital знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 в. п. до 1% у річному вимірі.

«Зважаючи на вже завдану економічну шкоду і ймовірні нові руйнування, ми погіршили наш прогноз реального ВВП до -0,5% р/р в цьому році та -1,0% р/р в наступному році, порівняно зі зростанням на 1,5% та 0,5%, очікуваним до ескалації», — сказано в макропрогнозі.

Dragon Capital знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 в. п. до 1% у річному вимірі, dragon-capital.com

Блокада портів може скоротити ВВП на 2,2%

За оцінкою аналітиків, блокада чорноморських портів може скоротити реальний ВВП на 2,2%, за припущення, що експорт агропродукції частково переорієнтується на альтернативні маршрути, зокрема порти Дунаю.

За умови розблокування експорту зерна морем до початку весняної посівної ці втрати можуть скоротитись на 1,5 в.п. до 0,7%. Однак ще 1,5% ВВП буде втрачено через зупинку виробництва сталі та, як наслідок, скорочення видобутку залізної руди, оскільки переорієнтувати ці поставки на експорт в умовах заблокованих морських портів неможливо.

Крім того, атаки на енергетичну інфраструктуру можуть мати суттєвіший, ніж раніше очікувалося, негативний вплив на економіку, оскільки росія відновила масовані обстріли енергетики задовго до початку холодів і, ймовірно, намагатиметься розбалансувати систему, створивши суттєві перепони для поставок електрики в окремі регіони.

Економіку також гальмуватимуть вторинні ефекти ескалації: повільніше зростання доходів населення через скорочення витрат постраждалими підприємствами, погіршення споживчих настроїв у великих містах через зростання безпекових ризиків, а також стриманіші інвестиції приватного бізнесу через брак масштабного страхування від воєнних ризиків.

Витрати на оборону частково компенсують втрати економіки

Негативний вплив ескалації на економічну активність частково компенсуватиметься зростанням витрат бюджету на оборону, в тому числі внутрішній ОПК, за умови, що влада України мобілізує зусилля для отримання запланованого зовнішнього фінансування, а міжнародні партнери зможуть забезпечити додаткову фінансову підтримку в наступному році.

Через пріоритетність оборонних витрат і ймовірне падіння податкових надходжень фіскальний простір для підтримки бізнесу залишиться вкрай обмеженим.

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Запропонований урядом механізм покриття збитків першого рівня міг би відчутно підтримати економічну активність у фіскально-нейтральний спосіб та за рахунок незначного збільшення податкового навантаження на споживачів. Проте наразі не відомо, чи буде цей механізм схвалений парламентом.

Ще одним відчутним негативним наслідком ескалації стане розширення зовнішньоторговельного дефіциту через втрату експорту основних товарів — зерна, сталі й руди — та зростання імпорту енергетичного обладнання для ремонтів та комплектуючих для оборонного сектору.