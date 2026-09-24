ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026−2027 роки

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2026 році до 1,5%, а у 2027 році — до 2,5%. На початку червня банк оцінював зростання ВВП відповідно у 2,2% та 4%.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на звіт ЄБРР.

Причиною перегляду прогнозу стали удари росії по портах та суднах у Чорному морі.

«Макроекономічні перспективи України суттєво погіршилися: на тлі ескалації російських повітряних атак економіка перейшла від повільного відновлення до стану, близького до стагнації», — йдеться у звіті.

Які ризики бачить ЄБРР

Згідно зі звітом, ризики подальшого погіршення прогнозу пов’язані з будь-якими тривалими перебоями у судноплавстві на Чорному морі, поновленням російських атак на енергетичну інфраструктуру та більш значними прогалинами у зовнішньому фінансуванні.

ЄБРР нагадує, що реальний ВВП України скоротився на 0,6% у річному вимірі в першому кварталі 2026 року, а щодо другого кварталу наводить попередні дані Держстату України про зростання ВВП на 0,6%, хоча після цього Держстат вже погіршив свою оцінку до 0,4%.

«Хоча оборонне виробництво, державні видатки та стійкий сектор послуг підтримували економічну активність, пошкоджена енергетична інфраструктура, нестача робочої сили, низький рівень довіри та поновлення логістичних заторів стримували зростання», — зазначає ЄБРР.

Він також додав, що у липні інфляція прискорилася до 7,7%, що відображало зростання цін на паливо та енергоносії, вплив коливань обмінного курсу, тиск на ринку праці та більш масштабні перебої з постачанням, змусивши центральний банк підвищити облікову ставку до 15,5% (за результатами серпня інфляція зросла до 8,1%, тоді як Нацбанк підвищив облікову ставку до 16%. — Ред.).

ЄБРР також звертає увагу на швидке зростання дефіциту зовнішньої торгівлі товарами через збільшення імпорту енергоносіїв та оборонної продукції, тимчасом як експортні можливості постраждали від поновлення російських атак на чорноморські порти, цивільне судноплавство та транспортну інфраструктуру.

Читайте також У Мінекономіки оцінили вплив російських ударів на ВВП

«Альтернативні сухопутні та річкові маршрути можуть пом’якшити, але не замінити втрачені можливості глибоководного судноплавства, тоді як низький рівень води в Дунаї, удари по дунайській інфраструктурі та нестача рухомого складу створюють додаткові обмеження», — констатує банк.

Водночас він зазначив, що цьогоріч Україні на кінець серпня вдалося накопичити найбільше природнього газу за всі п’ять років війни.

Вплив війни на світові ринки

Щодо впливу війни на світові ринки, то ЄБРР нагадав, що на росію та Україну разом припадає близько чверті світового експорту пшениці, тож тривале переривання експорту може суттєво підвищити ціни на продовольство та посилити інфляційний тиск.

«Переправлення зерна суходолом або річками є дорогим і складним з логістичної точки зору. Низький рівень води в Дунаї також обмежив основний альтернативний маршрут для експорту з України», — йдеться у документі.

Читайте також Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі

Загалом ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП на 2026 рік ринків Європи, Кавказу, Центральної Азії та Північної Африки, що розвиваються та на яких працює банк, до 2,5% з очікуваних у червні 3,1%. Водночас прогноз на 2027 рік підвищено до 4% із 3,6%.