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Україна отримає майже €3 млрд від ЄС: Рада схвалила восьмий транш

Казна та Політика
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ЄС схвалив восьмий транш допомоги Україні
ЄС схвалив восьмий транш допомоги Україні
Європейський Союз продовжує фінансову підтримку України в межах програми Ukraine Facility. Рада ЄС схвалила виділення Києву чергового, восьмого траншу допомоги — майже 3 млрд євро.
Про це свідчить рішення Ради ЄС.

Що відомо

Майже 800 млн євро з нового траншу Україна вперше отримає в межах Позики на підтримку України. Виділення коштів стало можливим після виконання українською стороною десяти цільових кроків.
Як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, гроші Україна отримає за виконання 10 кроків Плану України. Загалом із 95 кроків, строк виконання яких уже настав, виконано 84, тобто близько 88%.
За її словами, вперше частину траншу, майже 800 млн євро, профінансують через Ukraine Support Loan — новий кредитний механізм ЄС обсягом 90 млрд євро для підтримки України у 2026−2027 роках.
Після цієї виплати загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах Ukraine Facility, перевищить 32 млрд євро.
Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, державного управління, відновлення та модернізації України, а також проведення реформ.

Норвегія додатково надасть 92 млн євро

Рада ЄС також оновила План для України, включивши до нього безповоротний добровільний внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон — близько 92 млн євро.
Норвегія стала першою державою за межами ЄС, яка зробила внесок до першого рівня механізму підтримки — «Підтримка України через План підтримки України».
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Загальний механізм підтримки набув чинності 1 березня 2024 року. Він передбачає понад 50 млрд євро грантів і позик для України до 2027 року. Понад 40 млрд євро з цієї суми передбачено на реформи та інвестиції за Планом для України. Кошти виплачують за умови досягнення визначених цільових показників.
Після надходження восьмого траншу загальний обсяг коштів, отриманих Україною за програмою з середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.
Раніше ми повідомляли, що ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів. Зокрема, Європейський Союз очікує від України прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС. Від виконання цих умов залежатиме подальше виділення фінансової допомоги.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСФінансова допомога
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