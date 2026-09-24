Україна отримає майже €3 млрд від ЄС: Рада схвалила восьмий транш

Європейський Союз продовжує фінансову підтримку України в межах програми Ukraine Facility. Рада ЄС схвалила виділення Києву чергового, восьмого траншу допомоги — майже 3 млрд євро.

Про це свідчить рішення Ради ЄС.

Що відомо

Майже 800 млн євро з нового траншу Україна вперше отримає в межах Позики на підтримку України. Виділення коштів стало можливим після виконання українською стороною десяти цільових кроків.

Як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, гроші Україна отримає за виконання 10 кроків Плану України. Загалом із 95 кроків, строк виконання яких уже настав, виконано 84, тобто близько 88%.

За її словами, вперше частину траншу, майже 800 млн євро, профінансують через Ukraine Support Loan — новий кредитний механізм ЄС обсягом 90 млрд євро для підтримки України у 2026−2027 роках.

Після цієї виплати загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах Ukraine Facility, перевищить 32 млрд євро.

Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, державного управління, відновлення та модернізації України, а також проведення реформ.

Норвегія додатково надасть 92 млн євро

Рада ЄС також оновила План для України, включивши до нього безповоротний добровільний внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон — близько 92 млн євро.

Норвегія стала першою державою за межами ЄС, яка зробила внесок до першого рівня механізму підтримки — «Підтримка України через План підтримки України».

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Загальний механізм підтримки набув чинності 1 березня 2024 року. Він передбачає понад 50 млрд євро грантів і позик для України до 2027 року. Понад 40 млрд євро з цієї суми передбачено на реформи та інвестиції за Планом для України. Кошти виплачують за умови досягнення визначених цільових показників.

Після надходження восьмого траншу загальний обсяг коштів, отриманих Україною за програмою з середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.