0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Ця зима буде складною»: міністр економіки закликав шукати нові способи підтримки бізнесу

Казна та Політика
54
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко
Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко
Українському бізнесу може знадобитися додаткова державна підтримка напередодні складної зими. Водночас держава має не лише спрощувати регулювання, а й разом із підприємцями шукати нові механізми підтримки.
Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час Форуму економічної стійкості «Forbes Україна», передає «Інтерфакс-Україна».

Як бізнес адаптувався після початку повномасштабної війни

«Держава має дійсно спрощувати регулювання, але також нам спільно треба шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, тому що, я думаю, ця зима буде дійсно дуже складною», — зазначив очільник відомства.
За словами міністра, український бізнес продемонстрував високу адаптивність на початку повномасштабного вторгнення не лише завдяки дерегуляції, а й завдяки фінансовим ресурсам у вигляді макрофінансової допомоги, яка сприяла споживанню та інвестиціям.
Водночас, за його словами, ця модель поступово вичерпує свій потенціал.
Читайте також
«Коли ми говоримо, що бізнес швидко адаптувався, так, але він адаптувався не тільки завдяки свободі, він адаптувався тому, що був фінансовий ресурс, який нам дали… Але зараз ця модель себе починає вичерпувати, і нам треба знаходити додаткові механізми підтримки бізнесу для того, щоб вони, в тому числі, інвестували в країну», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство економіки та довкілля України спільно з бізнесом опрацьовує рішення, які мають допомогти підприємствам продовжувати роботу та швидше відновлюватися після російських атак. У відповідь на запит підприємців уряд запровадив пакет підтримки для компаній, які постраждали внаслідок обстрілів. Також Мінекономіки розробляє системний механізм компенсації воєнних збитків, який має розширити можливості великих підприємств для відновлення пошкоджених активів і виробництва.
Також ми розповідали, що в Україні бізнес найбільше інвестиційних перспектив бачить в енергетиці та оборонній промисловості. Водночас іноземні компанії серед ключових умов для вкладення коштів називають захист інвестицій, а головними бар’єрами — корупцію та проблеми із судовою системою.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems