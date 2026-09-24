«Ця зима буде складною»: міністр економіки закликав шукати нові способи підтримки бізнесу

Українському бізнесу може знадобитися додаткова державна підтримка напередодні складної зими. Водночас держава має не лише спрощувати регулювання, а й разом із підприємцями шукати нові механізми підтримки.

Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час Форуму економічної стійкості «Forbes Україна», передає «Інтерфакс-Україна».

Як бізнес адаптувався після початку повномасштабної війни

«Держава має дійсно спрощувати регулювання, але також нам спільно треба шукати механізми додаткової підтримки бізнесу, тому що, я думаю, ця зима буде дійсно дуже складною», — зазначив очільник відомства.

За словами міністра, український бізнес продемонстрував високу адаптивність на початку повномасштабного вторгнення не лише завдяки дерегуляції, а й завдяки фінансовим ресурсам у вигляді макрофінансової допомоги, яка сприяла споживанню та інвестиціям.

Водночас, за його словами, ця модель поступово вичерпує свій потенціал.

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«Коли ми говоримо, що бізнес швидко адаптувався, так, але він адаптувався не тільки завдяки свободі, він адаптувався тому, що був фінансовий ресурс, який нам дали… Але зараз ця модель себе починає вичерпувати, і нам треба знаходити додаткові механізми підтримки бізнесу для того, щоб вони, в тому числі, інвестували в країну», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство економіки та довкілля України спільно з бізнесом опрацьовує рішення, які мають допомогти підприємствам продовжувати роботу та швидше відновлюватися після російських атак. У відповідь на запит підприємців уряд запровадив пакет підтримки для компаній, які постраждали внаслідок обстрілів. Також Мінекономіки розробляє системний механізм компенсації воєнних збитків, який має розширити можливості великих підприємств для відновлення пошкоджених активів і виробництва.