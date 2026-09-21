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В Україні хочуть створити фонд на $4 мільярди для компенсацій постраждалому бізнесу

Казна та Політика
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Щорічні збитки основних засобів бізнесу внаслідок війни можуть становити $4-10 млрд
Щорічні збитки основних засобів бізнесу внаслідок війни можуть становити $4-10 млрд
Міністерство економіки та довкілля України спільно з бізнесом опрацьовує рішення, які мають допомогти підприємствам продовжувати роботу та швидше відновлюватися після російських атак.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
У відповідь на запит підприємців уряд запровадив пакет підтримки для компаній, які постраждали внаслідок обстрілів.
Також Мінекономіки розробляє системний механізм компенсації воєнних збитків, який має розширити можливості великих підприємств для відновлення пошкоджених активів і виробництва.
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Які збитки має покривати механізм

Мета ініціативи — зберегти та відновити економічну активність, щоб підприємства могли швидше відновлювати виробництво й торгівлю та зберігати робочі місця. Паралельно механізм має створити умови для розширення приватного ринку страхування воєнних ризиків.
За попередніми оцінками, щорічні збитки основних засобів бізнесу внаслідок війни можуть становити $4−10 млрд і більше. Водночас поточна ємність ринку страхування та перестрахування становить до $1−1,5 млрд. При цьому страхування ризиків у найбільш небезпечних регіонах залишається недоступним, а покриття повністю відсутнє у прифронтових регіонах та для окремих більш ризикових секторів.
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За відсутності достатніх ринкових механізмів і з огляду на необхідність оперативного відновлення підприємств ключовим елементом нової моделі має стати спеціальний фонд для компенсації збитків бізнесу. Його цільовий обсяг становитиме близько $3−4 млрд.
Фонд планують наповнювати з кількох джерел: державного фінансування, зокрема за рахунок надходжень від запропонованого підвищення загальної ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт, коштів міжнародних партнерів та внесків компаній за участь у програмі.
Орієнтовно $1 млрд планують забезпечити за рахунок державного фінансування, ще $2−3 млрд — залучити від міжнародних партнерів.

Як працюватиме механізм First-loss

На базі фонду пропонується запровадити механізм First-loss, за яким держава компенсуватиме перший шар воєнних збитків у межах установленого ліміту. Ризик понад державний ліміт підприємство зможе застрахувати на приватному страховому ринку.
Така модель має одночасно забезпечити бізнесу доступ до компенсацій та створити передумови для розширення приватного ринку страхування і перестрахування воєнних ризиків.
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Механізм передбачає:
  • компенсацію збитків у межах до $10 млн на одну юридичну особу від держави;
  • участь великого, середнього та малого бізнесу на всій підконтрольній Україні території;
  • покриття для активів, що забезпечують діяльність підприємства — будівель, обладнання та інженерних мереж;
  • внесок підприємства за участь у програмі — 2% від обраного ліміту покриття;
  • можливість додаткового страхування тієї частини ризику, яка перевищує державний рівень покриття.

Які галузі зможуть скористатися програмою

На першому етапі механізм пропонується поширити на підприємства переробної промисловості, агросектору, транспорту, водопостачання та енергетики, охорони здоров’я, освіти, торгівлі й добувної промисловості.
У разі пошкодження або знищення активів внаслідок російської агресії та після подання повного пакета необхідних документів рішення про компенсацію та її виплата мають здійснюватися протягом 30 календарних днів, із можливістю продовження строку до 60 днів.

Як залучатимуть приватних страховиків

Окремим елементом моделі стане залучення приватного страхового ринку. Держава покриватиме перший рівень збитків, що має знизити ризики для українських страховиків і міжнародних перестраховиків та дозволити їм надавати додаткове покриття понад установлений державою ліміт.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесСтрахування
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