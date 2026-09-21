В Україні переглянуть чисельність держслужбовців і скоротять зайві посади Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Також уряд планує переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади та кількість заступників міністрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У держуправлінні проведуть цифровізацію

За словами прем’єр-міністра, окремим напрямом стане цифровізація державного управління. Уряд проаналізує цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади.

«Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів», — зазначив Корецький.

У ЦОВВ скоротять зайві вакантні посади

За словами прем’єр-міністра, прийнято рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ.

«Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави», — повідомив Корецький.

Змінять підходи до навчання держслужбовців

Окремий фокус — освіта та професійний розвиток у державному управлінні. Будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави.

«Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати Державний секретар Кабінету Міністрів Костянтин Мар’євич», — повідомив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що середній рівень нарахованої заробітної плати у липні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,22 тис. грн (на 5,6 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року).