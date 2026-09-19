США схвалили можливий продаж Україні ППО та боєприпасів на $2,68 млрд Сьогодні 15:22 — Казна та Політика Долари США з українською стрічкою

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні систем розвитку та модернізації протиповітряної оборони, ракет, радарів та іншого обладнання на орієнтовні 2,68 млрд доларів. У разі укладення угоди її профінансують коштом європейських внесків і американського військового фінансування, виділеного за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Що США можуть продати Україні

У Держдепартаменті зазначили, що уряд України запросив низку позицій для посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, йдеться про:

ракети S-300 Clone і GAM-67,

ракетні системи ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії,

мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модифікації,

радари RPS 202 для систем протидії безпілотникам,

причепи з підйомними щоглами, запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі.

Окремо передбачені послуги з ремонту й технічного обслуговування, програмне забезпечення, технічна документація, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників.

Як Україна фінансуватиме можливу угоду

За даними Держдепартаменту, у разі укладення угоди Україна профінансує її за рахунок поєднання європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF), виділених за попередньої адміністрації.

Американські кошти мають бути зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України за принципом співвідношення 1:1.

Що передбачає угода

У Держдепартаменті заявили, що запропонований продаж має посилити спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам та виконувати завдання із самооборони й регіональної безпеки.

Водночас реалізація можливої угоди не потребуватиме направлення до України додаткових представників уряду США або американських підрядників.