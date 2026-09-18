У 2027 році може зрости зарплатний критерій для бронювання — що зміниться Сьогодні 17:04 — Казна та Політика Якщо з 1 січня 2027 року мінімальну зарплату встановлять на рівні 9546 грн, розрахунок буде таким: 9546 грн × 3 = 28 638 грн.

Якщо запропонований у законопроєкті № 16000 розмір мінімальної зарплати на 2027 рік у 9546 грн буде затверджено, зарплатний критерій для бронювання працівників за загальним правилом становитиме 28 638 грн. Це пов’язано зі змінами, які передбачають розрахунок відповідного показника на основі трьох мінімальних заробітних плат.

Про це пише Судово-юридична газета.

Якою буде зарплата для бронювання

З 2 червня 2026 року коефіцієнт для визначення зарплатного критерію критично важливого підприємства встановлено на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Крім того, з 1 вересня 2026 року щомісячна зарплата заброньованого працівника має бути не меншою за три мінімальні зарплати.

Таким чином, якщо з 1 січня 2027 року мінімальну зарплату встановлять на рівні 9546 грн, розрахунок буде таким: 9546 грн x 3 = 28 638 грн.

Це означає, що для підприємств, на які поширюється загальне правило, середня зарплата застрахованих працівників за останній календарний місяць має становити не менше 28 638 грн. Так само щомісячна зарплата заброньованого працівника має бути не меншою за цю суму.

Якщо новий розмір мінімальної зарплати набуде чинності з 1 січня 2027 року, саме його потрібно буде враховувати для розрахунку показника у три мінімальні зарплати. Зокрема, у січні 2027 року роботодавцю потрібно буде орієнтуватися на 28 638 грн під час визначення середньої зарплати за грудень 2026 року для виконання зарплатного критерію.

Для підприємств на територіях бойових дій діє інший критерій

Водночас для окремих підприємств діє виняток. Вимога щодо трьох мінімальних зарплат не поширюється на підприємства, установи та організації, які розташовані та фактично провадять діяльність на територіях можливих або активних бойових дій, а також тимчасово окупованих рф територіях, включених до відповідного переліку, якщо щодо них не визначено кінцеву дату закінчення особливого статусу території.

Для таких підприємств зберігається коефіцієнт 2,5 мінімальної зарплати як для середньої зарплати працівників, так і для щомісячної зарплати заброньованого. За умови мінімальної зарплати 9546 грн це становитиме 23 865 грн.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 вересня 2026 року для критично важливих підприємств змінилися правила бронювання працівників. Для більшості компаній запровадили новий зарплатний критерій, частині підприємств потрібно повторно підтвердити свій статус, а його втрата може призвести й до анулювання бронювання працівників.

Так, з 1 вересня для більшості критично важливих підприємств зарплата працівника, якого бронюють, має становити щонайменше 3 мінімальні зарплати — 25 941 грн. Для окремих підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, встановлено нижчий поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 617,50 грн.