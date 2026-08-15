Держава посилить контроль за бронюванням працівників ІТ-компаній Сьогодні 13:14

Зміни у сфері бронювання значною мірою залежать від зовнішнього контексту та динаміки війни.

Держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.

Про це Ферчук розповіла в інтерв’ю DOU, зазначивши, що питання бронювання обговорювалося нею з IT-компаніями та профільними асоціаціями.

«Те, що я можу сказати напевно: держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань. Будь-які зловживання ставлять під сумнів доцільність самого інструменту», — сказала Ферчук.

Що зміниться для ІТ-компаній

За словами міністерки, її завдання — зберегти умови, у яких ІТ-спільнота може розвиватися.

«Завдання спільноти — працювати відповідно до правил, щоб не виникало кейсів, через які доводиться виправдовуватися всій індустрії», — наголосила вона.

Ферчук, зокрема, згадала випадки, коли компанія бронювала певну кількість працівників, а згодом скорочувала штат, не переглядаючи кількість заброньованих.

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«У цифрових системах такі випадки добре видно. Думаю, держава буде їх виявляти й усувати», — зазначила міністерка.

Вона додала, що зміни у сфері бронювання значною мірою залежать від зовнішнього контексту та динаміки війни.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що під час воєнного стану громадяни можуть бути тимчасово звільнені від призову на військову службу двома способами — отримати відстрочку або бронювання. Попри схожий результат, ці механізми мають різну юридичну природу, порядок оформлення та тривалість дії.

Відстрочка — це право військовозобов’язаного отримати тимчасове звільнення від призову, яке надається через особисті обставини або статус. Відстрочка діє доти, доки існують підстави для її надання. У більшості випадків її не потрібно продовжувати самостійно, адже система робить це автоматично.

Бронювання — це підвид відстрочки, який застосовується до працівників підприємств, установ і організацій, що мають статус критично важливих для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань.

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