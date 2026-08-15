Не за пропискою: кожне п’яте фізичне оформлення легковика відбулося в іншому регіоні Сьогодні 12:04 — Технології&Авто

Реєстрація авто в Україні

Регіон, де фізично оформлюють автомобіль, не завжди збігається з регіоном зареєстрованої адреси його нового власника. У 2025 році така різниця була зафіксована у 236 231 випадку, або 22,1% фізичних оформлень легковиків.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Реєстраційна дія має щонайменше дві важливі географії: де оформили автомобіль і до якого регіону належить зареєстрована адреса нового власника. Перша показує навантаження на сервісну мережу та концентрацію оформлень. Друга краще характеризує зареєстровану географію власників, хоча не обов’язково відображає їхнє фактичне місце проживання чи експлуатації автомобіля.

За повний 2025 рік Інститут проаналізував 1 269 917 реєстраційних дій із легковиками у чотирьох основних сегментах: внутрішні перепродажі, перші реєстрації ввезених уживаних автомобілів, нових машин, привезених з-за кордону, та нових авто, виготовлених або переобладнаних в Україні.

Із них 1 069 774 дії мали фізичне місце оформлення. У 833 543 випадках, або 77,9%, операція відбулася в регіоні зареєстрованої адреси нового власника. Ще 236 231 дія, або 22,1%, припала на інший регіон. Окремо розглянуто 200 143 онлайн-перереєстрації у «Дії».

Перереєстрація у «Дії»

Продаж і купівля автомобіля онлайн у застосунку «Дія» відбуваються без візиту до конкретного сервісного центру. Документи й номерні знаки можна отримати поштою. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, а договір онлайн укладають фізичні особи.

У 2025 році через «Дію» перереєстрували 200 143 легковики — 22,0% усіх внутрішніх перепродажів.

Перереєстрація у «Дії», eauto.org.ua

Онлайн-перепродажі

У Львівській області через «Дію» пройшло 33,7% внутрішніх перепродажів легковиків, у Волинській — 33,4%, в Івано-Франківській — 27,9%.

На іншому кінці зрізу Чернівецька область мала 15,1%, Кіровоградська — 15,3%, Хмельницька — 17,2%, а місто Київ — 19,0%.

Західні області найчастіше оформлюють автомобілі у своєму регіоні

Серед 1,07 млн фізичних оформлень загальноукраїнська частка збігу становила 77,9%. Найвищі показники мали Львівська область — 93,3%. Закарпатська — 91,6% і Чернівецька — 91,2%. Івано-Франківська та Тернопільська області також перевищили 88%.

На протилежному боці рейтингу Київська область мала 53,4%, Херсонська — 24,3%, Донецька — 18,2%.

Де власники найчастіше оформлювали авто у своєму регіоні, eauto.org.ua

Для прифронтових і тимчасово окупованих територій зареєстрована адреса особливо часто не збігається з фактичним місцем життя. За даними Міжнародної організації з міграції, станом на грудень 2025 року в Україні залишалося близько 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Ввезені вживані авто оформлювали трохи локальніше

У всіх чотирьох сегментах більшість легковиків оформлювали у регіоні зареєстрованої адреси власника. Для внутрішніх перепродажів частка становила 76,7% із 710 845 фізичних дій, для перших реєстрацій ввезених вживаних авто — 81,1% із 278 987, для нових авто, привезених з-за кордону, — 77,7% із 78 113.

Найвищу частку мали нові легковики, виготовлені або переобладнані в Україні, — 84,9%. Проте цей сегмент значно менший: 1 829 фізичних оформлень.

Де оформлюють легковики, eauto.org.ua

Мотоцикли й мопеди виявилися локальнішими за вантажівки

Додатковий зріз за типом транспорту показав відмінність, якої не видно в аналізі лише легковиків. У регіоні адреси власника провели 82,4% із 68 572 фізичних оформлень мотоциклів і мопедів. Для причепів частка становила 78,7%, легковиків — 77,9%, автобусів — 76,0%, вантажівок — 74,7%, напівпричепів — 73,9%.

Як часто транспорт оформлювали в регіоні адреси власника, eauto.org.ua

Київ і область

У Києві провели 180 737 фізичних оформлень легковиків. Із них 88 945, або 49,2%, стосувалися власників із зареєстрованою адресою в іншому регіоні. На столицю припало 37,7% усіх міжрегіональних фізичних дій у країні.

Найбільший потік — 32 609 оформлень у Києві для власників із Київської області. У зворотному напрямку було 11 038 дій. Разом це 43 647 формально міжрегіональних випадків, які значною мірою описують повсякденну мобільність усередині однієї агломерації.

Якщо читати місто й область як один функціональний простір, загальноукраїнська частка оформлень у «своєму» регіоні підвищується з 77,9% до 82,0%. А 91,9% дій для власників із київською міською або обласною адресою залишаються всередині агломерації.

Ефект видно й у конкретних локаціях навколо столиці. У Софіївській Борщагівці 61,3% фізичних оформлень стосувалися власників з іншого регіону, у Вишгороді — 55,3%, у Бучі — 42,6%, у Броварах — 37,6%.

Після обміну між Києвом і областю список очолюють оформлення у столиці для власників із Донецької, Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської та Житомирської областей. У Дніпропетровській області провели 3 725 дій для власників із донецькою адресою, в Одеській — 2 512 для власників із Миколаївської області.

Найбільші окремі міжрегіональні потоки

м. Київ → Київська область: 32 609; Київська область → м. Київ: 11 038; м. Київ → Донецька область: 5 166; м. Київ → Чернігівська область: 4 578; м. Київ → Дніпропетровська область: 4 561; м. Київ → Харківська область: 4 358; м. Київ → Черкаська область: 4 243; м. Київ → Житомирська область: 4 206; Дніпропетровська область → Донецька область: 3 725; Вінницька область → Одеська область: 3 463; Одеська область → Миколаївська область: 2 512.

Нові авто й імпорт уживаних

Серед нових легковиків Київ мав 42,0% фізичних оформлень, але 31,9% власників за зареєстрованою адресою. Київ і область разом дали 48,1% оформлень і 41,9% власників.

Серед ввезених вживаних авто Львівська область залишалася лідером в обох вимірах: 14,0% фізичних оформлень і 12,8% власників. У Києві розрив був більшим — 13,2% оформлень проти 8,7% власників.

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