Творець Claude Code дав 7 практичних порад для роботи з промптами Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

Творець Claude Code дав 7 практичних порад для роботи з промптами

Борис Черні, головний розробник Claude Code, виступив на Startup School 2026 від Y Combinator, де в розмові з Діаною Ху розповів про роботу над моделлю Opus 5 та філософію побудови продуктів на базі штучного інтелекту.

За словами Черні, Opus 5 показав стрибок у бенчмарку ARC-AGI — з низьких однозначних чи двозначних показників попередніх моделей одразу до 30%. Але найбільше його вразила інша здатність моделі: вона може працювати автономно протягом дуже тривалого часу — днями, тижнями, а іноді й місяцями поспіль, не зупиняючись і не потребуючи додаткової оболонки чи скафолдингу.

У поєднанні з режимом «auto mode» модель самостійно розуміє задачу і продовжує над нею працювати, поки її не виконає.

Модель, яку майже неможливо зламати через prompt injection

Черні заявив, що Opus 5 практично не піддається атакам типу prompt injection. Ця стійкість базується на трьох рівнях захисту:

по-перше, глибоко узгоджена модель — результат трьох років досліджень з alignment;

по-друге, спеціальний класифікатор prompt injection, побудований на основі роботи з механістичної інтерпретованості — фактично система відстежує нейрони моделі, які активуються саме під час спроб injection, навіть якщо сама модель про це не «скаже»;

по-третє, класифікатор auto mode.

Разом ці три рівні, за словами Черні, роблять успішну демонстрацію prompt injection практично неможливою.

Однак ця теза викликала скепсис серед фахівців з безпеки, які наголошують: жодна система не є повністю невразливою до подібних атак. Розробникам радять не покладатися лише на вбудований захист, а доповнювати його власними заходами безпеки — особливо у чутливих або критичних застосунках.

Чому Claude Code видалив 80% системного промпту

Одна з головних тем розмови — рішення видалити понад 80% системного промпту Claude Code під час релізу Opus 5.

Черні пояснив, що Claude Code як продукт і як «обв'язка» (harness) постійно змінюється: щоразу, коли виходить нова модель, команда видаляє частину системного промпту, переписує інструкції та змінює набір інструментів.

Він назвав це філософією «press delete» — регулярне очищення застарілих інструкцій замість їх нашарування.

Product overhang і «unhobbling» моделі

Борис Черні запропонував новий термін — «product overhang»: розрив між тим, що модель вже вміє робити, і тим, що дозволяє їй продукт. Протилежність цьому — «hobbling», коли продукт активно заважає моделі проявити свої можливості.

Саме ідея «unhobbling» лежала в основі створення Claude Code: на момент виходу Sonnet 3.5, першої по-справжньому сильної моделі для коду, існуючі інструменти пропонували лише автодоповнення одного рядка або чат у режимі читання. Модель вже вміла писати цілі файли й функції — просто продукти не встигали за нею. Тому Claude Code дав моделі повний доступ до термінала.

7 практичних порад при роботі з промптами в Claude Code

Ставте моделі задачі трохи складніші, ніж здається можливим. Так простіше побачити реальну межу її можливостей, а не обмежувати модель заниженими очікуваннями.

Так простіше побачити реальну межу її можливостей, а не обмежувати модель заниженими очікуваннями. Формулюйте задачу, обмеження та критерії завершення на високому рівні. Не пишіть покроковий сценарій — дайте моделі простір для самостійних рішень.

Не пишіть покроковий сценарій — дайте моделі простір для самостійних рішень. Не перевантажуйте інструкції зайвою деталізацією. Надмірна конкретика — це і є «hobbling»: вона заважає моделі проявити свій реальний потенціал.

Надмірна конкретика — це і є «hobbling»: вона заважає моделі проявити свій реальний потенціал. Регулярно переглядайте й очищуйте системний промпт. Зі зміною моделі частина старих інструкцій втрачає сенс і лише вносить плутанину.

Зі зміною моделі частина старих інструкцій втрачає сенс і лише вносить плутанину. Довіряйте автономним довготривалим режимам роботи. Auto mode дозволяє моделі виконувати задачі без постійного нагляду людини.

Auto mode дозволяє моделі виконувати задачі без постійного нагляду людини. Тестуйте модель на її слабких місцях. У команди Черні є експеримент з портування Electron-застосунку на Swift — навмисна перевірка складної для моделі точної UI-верифікації.

Черні розповів, що в Anthropic Claude Code вже використовують для підтримки власної кодової бази — сотні автоматизованих рутинних задач щодня виконуються ШІ-агентами без прямого втручання людини. Це, за його словами, ілюструє напрям розвитку інженерії ШІ: побудову надійних систем, здатних працювати тривалий час з мінімальним втручанням людини.

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