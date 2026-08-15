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Україна піднялася у світовому рейтингу швидкості інтернету

Технології&Авто
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Україна посіла 64-те місце за швидкістю мобільного з’єднання
Україна посіла 64-те місце за швидкістю мобільного з’єднання
У червні 2026 року Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу швидкості як мобільного, так і фіксованого інтернету, піднявшись в обох сегментах на дві сходинки.
Про це свідчать дані щомісячного Speedtest Global Index від компанії Ookla, передає Mediasat.
За підсумками першого місяця літа Україна посіла 64-те місце за швидкістю мобільного з’єднання та 80-те місце за швидкістю фіксованого широкосмугового інтернету.

Мобільний інтернет

Україна піднялася у світовому рейтингу швидкості інтернету
У мобільному сегменті середня (медіанна) швидкість завантаження даних в Україні досягла 70,2 Мбіт/с, швидкість віддачі становила 14,15 Мбіт/с, а затримка сигналу (ping) — 24 мс.
З такими показниками Україна опинилася в рейтингу між Південно-Африканською Республікою (ПАР) та Ізраїлем.
Порівняно з червнем 2025 року, коли швидкість мобільного завантаження становила 53,65 Мбіт/с, показник зрос майже на 31%.

Фіксований інтернет

Україна піднялася у світовому рейтингу швидкості інтернету
У категорії фіксованого інтернету Україна посідає 80-те місце серед 149 країн світу — між Гренадою та Чехією. Показники швидкості залишаються стабільними протягом останнього року:
  • швидкість завантаження: 92,7 Мбіт/с;
  • швидкість віддачі: 93,9 Мбіт/с;
  • затримка (ping): 4 мс.
За матеріалами:
dev.ua
Мобільний інтернет
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