Україна піднялася у світовому рейтингу швидкості інтернету Сьогодні 04:15 — Технології&Авто

Україна посіла 64-те місце за швидкістю мобільного з’єднання

У червні 2026 року Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу швидкості як мобільного, так і фіксованого інтернету, піднявшись в обох сегментах на дві сходинки.

За підсумками першого місяця літа Україна посіла 64-те місце за швидкістю мобільного з’єднання та 80-те місце за швидкістю фіксованого широкосмугового інтернету.

Мобільний інтернет

У мобільному сегменті середня (медіанна) швидкість завантаження даних в Україні досягла 70,2 Мбіт/с, швидкість віддачі становила 14,15 Мбіт/с, а затримка сигналу (ping) — 24 мс.

З такими показниками Україна опинилася в рейтингу між Південно-Африканською Республікою (ПАР) та Ізраїлем.

Порівняно з червнем 2025 року, коли швидкість мобільного завантаження становила 53,65 Мбіт/с, показник зрос майже на 31%.

Фіксований інтернет

У категорії фіксованого інтернету Україна посідає 80-те місце серед 149 країн світу — між Гренадою та Чехією. Показники швидкості залишаються стабільними протягом останнього року:

швидкість завантаження: 92,7 Мбіт/с;

швидкість віддачі: 93,9 Мбіт/с;

затримка (ping): 4 мс.

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