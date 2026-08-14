ОТК онлайн — водіїв попередили про нову схему шахраїв
ОТК передбачає реальну перевірку автомобіля
- гальмову та рульову системи;
- зовнішні світлові прилади;
- шини та колеса;
- світлопропускання скла;
- газобалонне обладнання, якщо воно встановлене;
- інші елементи, що впливають на безпеку руху та стан довкілля.
Як розпізнати фальшивий ОТК
- готовий протокол обіцяють за 15 хвилин;
- запевняють, що автомобіль не потрібно привозити на перевірку;
- після оплати надсилають протокол із нібито результатами техогляду.
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