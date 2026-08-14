ОТК онлайн — водіїв попередили про нову схему шахраїв Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Автомобіль на ОТК

Обіцянка пройти обов’язковий технічний контроль автомобіля онлайн може звучати зручно, але насправді такої послуги не існує. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція попереджають про шахрайські пропозиції, за якими водіям продають фальшиві протоколи ОТК.

ОТК передбачає реальну перевірку автомобіля

Обов’язковий технічний контроль проходять, зокрема, вантажівки та причепи, автобуси, таксі, окремі легкові автомобілі та транспорт, який перевозить небезпечні вантажі.

Під час перевірки фахівці оцінюють:

гальмову та рульову системи;

зовнішні світлові прилади;

шини та колеса;

світлопропускання скла;

газобалонне обладнання, якщо воно встановлене;

інші елементи, що впливають на безпеку руху та стан довкілля.

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Процедура супроводжується фото- та відеофіксацією, а її результати вносять до загальнодержавної бази даних. Тому дистанційно перевірити технічний стан автомобіля неможливо.

Як розпізнати фальшивий ОТК

Шахраї можуть розміщувати оголошення про «офіційне» проходження ОТК у соцмережах, на дошках оголошень та в чатах.

Насторожити мають такі пропозиції:

готовий протокол обіцяють за 15 хвилин;

запевняють, що автомобіль не потрібно привозити на перевірку;

після оплати надсилають протокол із нібито результатами техогляду.

Перевірити справжність протоколу ОТК можна через офіційний онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС за номерним знаком автомобіля або номером протоколу.

Проходити технічний контроль потрібно лише на акредитованих пунктах. Актуальний перелік таких суб’єктів опублікований на сайті ГСЦ МВС.

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