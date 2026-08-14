Google представила Pixel Watch 5 зі збільшеною пам’яттю, батареєю та Gemini Intelligence Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Pixel Watch 5

Компанія Google представила розумний годинник Pixel Watch 5. Зовні новинка майже не відрізняється від попередньої моделі, однак отримала низку оновлень усередині: швидший процесор, удвічі більше вбудованої пам’яті, збільшений акумулятор та нові функції для контролю здоров’я, тренувань і сну.

Годинник доступний у двох варіантах із корпусом діаметром 41 мм та 45 мм. Дизайн пристрою залишився майже незмінним, хоча дисплей став пласкішим.

Pixel Watch 5 отримав швидший процесор і більше пам’яті

Pixel Watch 5 оснащений процесором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, який на 12% швидший за чип у попередній моделі.

Обсяг вбудованої пам’яті збільшили вдвічі до 64 ГБ eMMC. Також годинник отримав підтримку Bluetooth 6.0 замість Bluetooth 5.3 у попередній версії.

Ємність акумулятора зросла з 325 мА·год до 332 мА·год у моделі 41 мм та з 455 мА·год до 465 мА·год у версії 45 мм.

За даними Google, Pixel Watch 5 працює до 30 годин у версії 41 мм і до 40 годин у версії 45 мм із постійно ввімкненим дисплеєм.

Pixel Watch 5

Нові функції для контролю здоров’я

Попередні Pixel Watch дозволяли відстежувати артеріальний тиск, але Pixel Watch 5 покращує цю функцію. Тепер годинник складає патерни артеріального тиску (blood pressure patterns). Ця функція використовує датчики пристрою та машинне навчання для виявлення закономірностей тиску. Google також додала розпізнавання показників інсулінорезистентності. Для цього не знадобилося жодних нових датчиків, Годинник використовує наявні дані, а новий алгоритм аналізує їхні зміни за 30 днів.

Також Google впровадила у Pixel Watch 6 «першу у своєму роді» функцію виявлення дихання в екстреній ситуації. Якщо ввімкнути цю функцію, пристрій може здійснити екстрений виклик, коли користувач не реагує на подразники та виявлено падіння рівня кисню. Очікується, що функція стане доступною в ЄС після її схвалення, також Google поки не отримала дозволу американського регулятора FDA на використання її у США.

Годинник допомагатиме під час тренувань

Починаючи з вересня Pixel Watch 5 надаватиме інформацію про тренування користувача в режимі реального часу. За допомогою програми Google Health можна буде скласти план тренування, інформація про нього відтворюватиметься на екрані годинника в режимі реального часу. Оцінка готовності до тренування допоможе вирішити, чи настав час змінити його режим.

Функцію можна буде використовувати з 50 відстежуваними вправами, як біг, плавання, їзда на велосипеді, баскетбол та силові тренування. Годинник надаватиме звукові та візуальні підказки для кожного підходу та періоду відпочинку.

За словами виробника, Watch 5 пропонує найточніше відстеження маршруту з GPS серед усіх випущених Pixel Watch, також перевершуючи конкурентів Apple Watch Ultra 3 та Garmin Fenix ​​8 Pro. Компанія обіцяє вдвічі вищу точність відстеження маршруту, для досягнення цієї мети годинник поєднує технологію Android Location з 3D-моделями будівель, мережею опорних станцій GNSS, атмосферними корекціями та корекціями відбиття від будівель.

Pixel Watch 5 точніше відстежує сон

Google додала кілька функцій, пов’язаних зі сном, зокрема нові анімації та оновлений екран режиму сну. Крім того, було внесено покращення у відстеження сну, яке стало на 15% точнішим.

Функція автоматизації режиму сну (Bedtime Automations) допоможе користувачу розслабитися. Вона автоматично призупиняє відтворення музики, подкастів чи аудіокниг та вимикає сповіщення, коли людина засинає. Вимірюється також «Якість дихання уві сні» (Sleep Breathing Quality). Годинник щохвилинно аналізує зміни рівня кисню у крові під час сну.

За словами Google, Pixel Watch 5 «розроблений для Gemini Intelligence». Завдяки штучному інтелекту основні дії тепер обробляються миттєво з низькою затримкою, навіть коли годинник знаходиться повністю офлайн. Проактивні пропозиції Gemini Intelligence мають перетворити складні багатоетапні завдання на безперешкодні дії одним дотиком.

Ціна та дата виходу Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 доступний для попереднього замовлення з 12 серпня та з’явиться у продажу 20 серпня за ціною від $399 (41 мм) та $429 (45 мм). Доступна лише у США модель Stephen Curry Special Edition за ціною $579 буде доступна з 3 вересня.

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