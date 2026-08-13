Чому телефон перегрівається і як його охолодити

Літня спека може перегріти не лише двигун автомобіля, а й смартфон. У результаті пристрій може сповільнитися, втратити зв’язок або навіть вимкнутися.
Що змушує смартфон перегріватися
Телефон під час поїздки одночасно виконує кілька енергоємних завдань: GPS відстежує місцезнаходження, екран працює на високій яскравості, мобільний модуль передає дані, а підключення через Android Auto або CarPlay створює додаткове навантаження.
Перед тривалою поїздкою бажано закрити непотрібні програми та залишити активними лише ті, які справді потрібні в дорозі.
Якщо смартфон продовжує перегріватися навіть у тіні, без зарядки та з мінімальним навантаженням, можна використовувати спеціальний охолоджувач із термоелектричним модулем. Він кріпиться до задньої панелі пристрою та допомагає швидше відводити тепло.
Головне правило — спочатку прибрати джерела додаткового нагрівання: сонце, зарядку та зайві застосунки. У більшості випадків цього достатньо, щоб смартфон знову нормально працював.