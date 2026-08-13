Чому телефон перегрівається і як його охолодити Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Смартфони часто перегріваються, коли телефон працює як навігатор

Літня спека може перегріти не лише двигун автомобіля, а й смартфон. У результаті пристрій може сповільнитися, втратити зв’язок або навіть вимкнутися.

Що змушує смартфон перегріватися

Телефон під час поїздки одночасно виконує кілька енергоємних завдань: GPS відстежує місцезнаходження, екран працює на високій яскравості, мобільний модуль передає дані, а підключення через Android Auto або CarPlay створює додаткове навантаження.

Читайте також Смартфони дорожчають через дефіцит пам’яті: ринок чекає на спад

Ситуацію погіршує заряджання. Акумулятор нагрівається під час поповнення заряду, тоді як корпус одночасно отримує тепло від сонця через лобове скло.

Основні причини перегріву:

1. Пряме сонячне проміння — під лобовим склом температура значно вища, ніж на вулиці, а смартфон не встигає відводити тепло.

2. Навігація та висока яскравість екрана — GPS, постійно увімкнений дисплей і максимальна яскравість збільшують навантаження на пристрій.

3. Одночасне заряджання — акумулятор додатково нагрівається під час зарядки, особливо якщо телефон паралельно активно працює.

4. Слабкий мобільний сигнал — смартфон може активніше працювати з мережею, постійно перемикаючись між доступними стандартами зв’язку.

5. Фонові застосунки — музичні сервіси, відеореєстратор, хмарна синхронізація та інші програми створюють додаткове навантаження.

Як швидко знизити температуру смартфона

Насамперед телефон варто прибрати з прямого сонця. Навіть перенесення пристрою в тінь від панелі приладів може допомогти йому швидше охолонути.

Також варто зняти товстий чохол, трохи зменшити яскравість дисплея та на 10−15 хвилин припинити заряджання, якщо рівень батареї це дозволяє.

Якщо мобільний сигнал слабкий, можна перейти з 5G на 4G — для роботи навігатора цього достатньо, а навантаження на модуль зв’язку може зменшитися.

Перед тривалою поїздкою бажано закрити непотрібні програми та залишити активними лише ті, які справді потрібні в дорозі.

Якщо смартфон продовжує перегріватися навіть у тіні, без зарядки та з мінімальним навантаженням, можна використовувати спеціальний охолоджувач із термоелектричним модулем. Він кріпиться до задньої панелі пристрою та допомагає швидше відводити тепло.

Головне правило — спочатку прибрати джерела додаткового нагрівання: сонце, зарядку та зайві застосунки. У більшості випадків цього достатньо, щоб смартфон знову нормально працював.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.