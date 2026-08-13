BYD знизив ціну на модель, що заряджається за 9 хвилин Сьогодні 22:55 — Технології&Авто

BYD Fang Cheng Bao Ti 3

Популярний в Україні електричний кросовер BYD Leopard 3 став доступнішим на домашньому ринку. У Китаї компанія BYD представила нову базову версію Fang Cheng Bao Ti 3 за $21,3 тис., яка при цьому отримала потужний електромотор і підтримку надшвидкої зарядки.

Про це повідомляє CarNewsChina

Ціна

У Китаї нова версія Fang Cheng Bao Ti 3 коштує 143 800 юанів — близько $21 325. Це приблизно на 10 тис. юанів менше за попередню стартову ціну моделі.

Версія зі швидкою зарядкою вийшла на китайський ринок у березні 2026 року за ціною від 153 800 юанів. У липні в Китаї продали 5145 таких кросоверів.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — безпека, тому варто вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. Швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. 🚗

В Україні модель відома переважно як BYD Leopard 3. Автомобілі імпортують незалежні продавці. У січні кросовер став найпопулярнішим новим автомобілем китайського виробництва в Україні, а в травні — найпопулярнішим новим електромобілем.

Дизайн

Габарити кросовера залишилися без змін: довжина — 4605 мм, ширина — 1900 мм, висота — 1720 мм, колісна база — 2745 мм.

Характерною особливістю моделі залишається зовнішній багажний відсік на 28 літрів, розташований на дверях багажника. Ще один багажник спереду має об’єм 151 літр.

Салон оснащений трьома основними дисплеями: 15,6-дюймовим центральним екраном, 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів та 12-дюймовим проєкційним дисплеєм.

Читайте також Готується до виходу новий потужний електромобіль BYD (фото)

Передбачені електрорегулювання, підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, атмосферне підсвічування та подвійне акустичне скло спереду.

Характеристики

Нова базова версія отримала задній привід та електромотор потужністю 240 кВт, або 322 к.с. Максимальний крутний момент — 305 Нм. До 100 км/год кросовер розганяється за 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

Автомобіль оснащений батареєю BYD Blade другого покоління ємністю 65,3 кВт-год. Заявлений запас ходу — до 510 км за циклом CLTC.

Головною особливістю нової батареї стала підтримка BYD Flash Charging. На спеціальних зарядних станціях виробника акумулятор можна зарядити з 10% до 97% приблизно за 9 хвилин. В Україні відповідної надпотужної зарядної інфраструктури BYD наразі немає, тому скористатися максимальною швидкістю заряджання тут не вийде.

Кросовер також може оснащуватися системою допомоги водієві DiPilot 300 із LiDAR та іншими сенсорами, а також адаптивною підвіскою DiSus-C.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.