BYD знизив ціну на модель, що заряджається за 9 хвилин

Популярний в Україні електричний кросовер BYD Leopard 3 став доступнішим на домашньому ринку. У Китаї компанія BYD представила нову базову версію Fang Cheng Bao Ti 3 за $21,3 тис., яка при цьому отримала потужний електромотор і підтримку надшвидкої зарядки.
У Китаї нова версія Fang Cheng Bao Ti 3 коштує 143 800 юанів — близько $21 325. Це приблизно на 10 тис. юанів менше за попередню стартову ціну моделі.
Версія зі швидкою зарядкою вийшла на китайський ринок у березні 2026 року за ціною від 153 800 юанів. У липні в Китаї продали 5145 таких кросоверів.
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В Україні модель відома переважно як BYD Leopard 3. Автомобілі імпортують незалежні продавці. У січні кросовер став найпопулярнішим новим автомобілем китайського виробництва в Україні, а в травні — найпопулярнішим новим електромобілем.
Дизайн
Габарити кросовера залишилися без змін: довжина — 4605 мм, ширина — 1900 мм, висота — 1720 мм, колісна база — 2745 мм.
Характерною особливістю моделі залишається зовнішній багажний відсік на 28 літрів, розташований на дверях багажника. Ще один багажник спереду має об’єм 151 літр.
Салон оснащений трьома основними дисплеями: 15,6-дюймовим центральним екраном, 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів та 12-дюймовим проєкційним дисплеєм.
Передбачені електрорегулювання, підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, атмосферне підсвічування та подвійне акустичне скло спереду.
Характеристики
Нова базова версія отримала задній привід та електромотор потужністю 240 кВт, або 322 к.с. Максимальний крутний момент — 305 Нм. До 100 км/год кросовер розганяється за 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год.
Автомобіль оснащений батареєю BYD Blade другого покоління ємністю 65,3 кВт-год. Заявлений запас ходу — до 510 км за циклом CLTC.
Головною особливістю нової батареї стала підтримка BYD Flash Charging. На спеціальних зарядних станціях виробника акумулятор можна зарядити з 10% до 97% приблизно за 9 хвилин. В Україні відповідної надпотужної зарядної інфраструктури BYD наразі немає, тому скористатися максимальною швидкістю заряджання тут не вийде.
Кросовер також може оснащуватися системою допомоги водієві DiPilot 300 із LiDAR та іншими сенсорами, а також адаптивною підвіскою DiSus-C.