0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD знизив ціну на модель, що заряджається за 9 хвилин

Технології&Авто
87
BYD Fang Cheng Bao Ti 3
BYD Fang Cheng Bao Ti 3
Популярний в Україні електричний кросовер BYD Leopard 3 став доступнішим на домашньому ринку. У Китаї компанія BYD представила нову базову версію Fang Cheng Bao Ti 3 за $21,3 тис., яка при цьому отримала потужний електромотор і підтримку надшвидкої зарядки.
Про це повідомляє CarNewsChina.

Ціна

У Китаї нова версія Fang Cheng Bao Ti 3 коштує 143 800 юанів — близько $21 325. Це приблизно на 10 тис. юанів менше за попередню стартову ціну моделі.
Версія зі швидкою зарядкою вийшла на китайський ринок у березні 2026 року за ціною від 153 800 юанів. У липні в Китаї продали 5145 таких кросоверів.
В Україні модель відома переважно як BYD Leopard 3. Автомобілі імпортують незалежні продавці. У січні кросовер став найпопулярнішим новим автомобілем китайського виробництва в Україні, а в травні — найпопулярнішим новим електромобілем.

Дизайн

Габарити кросовера залишилися без змін: довжина — 4605 мм, ширина — 1900 мм, висота — 1720 мм, колісна база — 2745 мм.
Характерною особливістю моделі залишається зовнішній багажний відсік на 28 літрів, розташований на дверях багажника. Ще один багажник спереду має об’єм 151 літр.
BYD знизив ціну на модель, що заряджається за 9 хвилин
Салон оснащений трьома основними дисплеями: 15,6-дюймовим центральним екраном, 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів та 12-дюймовим проєкційним дисплеєм.
Читайте також
Передбачені електрорегулювання, підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, атмосферне підсвічування та подвійне акустичне скло спереду.

Характеристики

Нова базова версія отримала задній привід та електромотор потужністю 240 кВт, або 322 к.с. Максимальний крутний момент — 305 Нм. До 100 км/год кросовер розганяється за 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 210 км/год.
BYD знизив ціну на модель, що заряджається за 9 хвилин
Автомобіль оснащений батареєю BYD Blade другого покоління ємністю 65,3 кВт-год. Заявлений запас ходу — до 510 км за циклом CLTC.
Місце для вашої реклами
Головною особливістю нової батареї стала підтримка BYD Flash Charging. На спеціальних зарядних станціях виробника акумулятор можна зарядити з 10% до 97% приблизно за 9 хвилин. В Україні відповідної надпотужної зарядної інфраструктури BYD наразі немає, тому скористатися максимальною швидкістю заряджання тут не вийде.
Кросовер також може оснащуватися системою допомоги водієві DiPilot 300 із LiDAR та іншими сенсорами, а також адаптивною підвіскою DiSus-C.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоЕлектромобіліКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems