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Готується до виходу новий потужний електромобіль BYD (фото)

Технології&Авто
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BYD Leopard Formula S вирізняється обтічним дизайном
BYD Leopard Formula S вирізняється обтічним дизайном, Фото: BYD Auto
Електромобіль BYD Leopard Formula S готується до виходу на ринок. Обтічні ліфтбек та універсал мають запас ходу до 900 км і швидко заряджаються. Авто надійде в продаж у Китаї з третього кварталу (там модель відома як Fang Cheng Bao Formula S), а поки опублікували офіційні його фото.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Ліфтбек BYD Leopard Formula S та універсал S GT зберігають стильний обтічний дизайн передсерійних концептів із аркоподібним дахом та плавними формами кузова у стилі Porsche Taycan.
Виражений «ніс» поєднується із краплевидними фарами. Серійні моделі відрізняються інакшим оформленням бамперів.
Серійна модель відрізняється від концепту дизайном бамперів
Серійна модель відрізняється від концепту дизайном бамперів, Фото: BYD Auto

Розміри BYD Leopard Formula S:

  • довжина — 5060 мм;
  • ширина — 1967 мм;
  • висота — 1483 мм;
  • колісна база — 2960 мм;
  • маса — 1999 кг.
Салон електрокара не показали, зате відомі окремі характеристики BYD Leopard Formula S.
Електрокар запропонують у задньопривідних версіях потужністю 329 і 402 к. с., а також у повнопривідному 657-сильному варіанті. 1000-сильна установка (як у концепту) наразі під питанням. Максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.
Запас ходу BYD Leopard Formula S сягає 900 км
Запас ходу BYD Leopard Formula S сягає 900 км, Фото: BYD Auto
Електромобіль BYD Leopard Formula S отримає LFP-батареї ємністю 76,7 та 92,1 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 720 км, у другому — 900 км із заднім приводом та 730 км — із повним. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка займатиме приблизно 9−10 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобіліBYD
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