Названо найбільші автомобільні ринки Європи Сьогодні 19:16 — Технології&Авто Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС, Фото: magnific У першому півріччі 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Найбільший попит зафіксували в Німеччині, тоді як найменше нових машин придбали жителі Мальти. Про це повідомили в «Укравтопромі». Найбільші автомобільні ринки ЄС Найбільшим автомобільним ринком ЄС залишається Німеччина. За шість місяців там зареєстрували близько 1,5 млн нових легковиків. Це на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. До п’ятірки найбільших ринків також увійшли: Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%); Італія — 936 045 (+9,5%); Франція — 857 165 (+1,8%); Іспанія — 647 711 (+6,2%); Польща — 312 033 (+9,4%). Серед країн Євросоюзу найменше нових автомобілів зареєстрували на Мальті — лише 3 839 авто. До переліку найменших ринків також потрапили: Литва — 24 119 од. (+16%); Латвія — 11 346 од. (+0,5%); Естонія — 9 979 од. (+62,1%); Кіпр — 7 244 од. (-11,9%); Мальта — 3 839 од. (+30,2%). Аналітики зазначають, в Україні з січня по червень 2026 року було реалізовано 33 тис. нових легкових авто (+0,5%). Раніше Finance.ua писав, що у липні попит на нові легкові авто дещо знизився. За минулий місяць українцями було придбано 5 754 нових авто, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Toyota є найпопулярнішою маркою серед українських покупців нових авто, а бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Технології&Авто / Названо найбільші автомобільні ринки Європи