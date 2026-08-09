Названо найбільші автомобільні ринки Європи Сьогодні 19:16 — Технології&Авто

Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС, Фото: magnific

У першому півріччі 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Найбільший попит зафіксували в Німеччині, тоді як найменше нових машин придбали жителі Мальти.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільші автомобільні ринки ЄС

Найбільшим автомобільним ринком ЄС залишається Німеччина. За шість місяців там зареєстрували близько 1,5 млн нових легковиків. Це на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:

Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%);

Італія — 936 045 (+9,5%);

Франція — 857 165 (+1,8%);

Іспанія — 647 711 (+6,2%);

Польща — 312 033 (+9,4%).

Серед країн Євросоюзу найменше нових автомобілів зареєстрували на Мальті — лише 3 839 авто.

До переліку найменших ринків також потрапили:

Литва — 24 119 од. (+16%);

Латвія — 11 346 од. (+0,5%);

Естонія — 9 979 од. (+62,1%);

Кіпр — 7 244 од. (-11,9%);

Мальта — 3 839 од. (+30,2%).

Аналітики зазначають, в Україні з січня по червень 2026 року було реалізовано 33 тис. нових легкових авто (+0,5%).

Раніше Finance.ua писав , що у липні попит на нові легкові авто дещо знизився. За минулий місяць українцями було придбано 5 754 нових авто, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Toyota є найпопулярнішою маркою серед українських покупців нових авто, а бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.