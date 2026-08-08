ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків липня Сьогодні 19:02 — Технології&Авто

Липневий ринок нових авто пішов у мінус, Фото: magnific

У липні попит на нові легкові авто дещо знизився. За минулий місяць українцями було придбано 5 754 нових авто, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які марки авто були найпопулярнішими

Toyota є найпопулярнішою маркою серед українських покупців нових авто. У липні було продано 986 автомобілів, що на 20% перевищує показник липня 2025 року.

До першої десятки також увійшли:

Toyota — 986 авто (+20%); Skoda — 693 авто (+24%); Volkswagen — 444 (-10%); Renault — 345 (-47%); BMW — 308 (+17%); Hyundai — 298 (без змін); Mazda — 259 (+66%); BYD — 229 (-69%); Suzuki — 194 (+39%); Audi — 156 (-38%).

Найбільший попит серед покупців мав кросовер Toyota RAV4, який став бестселером липня.

Toyota RAV4

З початку 2026 року українці придбали майже 38,8 тисячі нових легкових автомобілів. Це всього на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Finance.ua писав , що українці дедалі частіше обирають нові автомобілі з традиційними двигунами. У липні їхня частка перевищила 61% ринку, тоді як продажі електромобілів за рік суттєво скоротилися. Водночас помітно зріс попит на гібридні та дизельні моделі.

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