ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків липня
У липні попит на нові легкові авто дещо знизився. За минулий місяць українцями було придбано 5 754 нових авто, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які марки авто були найпопулярнішими
Toyota є найпопулярнішою маркою серед українських покупців нових авто. У липні було продано 986 автомобілів, що на 20% перевищує показник липня 2025 року.
До першої десятки також увійшли:
- Toyota — 986 авто (+20%);
- Skoda — 693 авто (+24%);
- Volkswagen — 444 (-10%);
- Renault — 345 (-47%);
- BMW — 308 (+17%);
- Hyundai — 298 (без змін);
- Mazda — 259 (+66%);
- BYD — 229 (-69%);
- Suzuki — 194 (+39%);
- Audi — 156 (-38%).
Найбільший попит серед покупців мав кросовер Toyota RAV4, який став бестселером липня.
З початку 2026 року українці придбали майже 38,8 тисячі нових легкових автомобілів. Це всього на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Finance.ua писав, що українці дедалі частіше обирають нові автомобілі з традиційними двигунами. У липні їхня частка перевищила 61% ринку, тоді як продажі електромобілів за рік суттєво скоротилися. Водночас помітно зріс попит на гібридні та дизельні моделі.
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