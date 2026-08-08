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ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків липня

Технології&Авто
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Липневий ринок нових авто пішов у мінус
Липневий ринок нових авто пішов у мінус, Фото: magnific
У липні попит на нові легкові авто дещо знизився. За минулий місяць українцями було придбано 5 754 нових авто, що на 10,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які марки авто були найпопулярнішими

Toyota є найпопулярнішою маркою серед українських покупців нових авто. У липні було продано 986 автомобілів, що на 20% перевищує показник липня 2025 року.
До першої десятки також увійшли:
  1. Toyota — 986 авто (+20%);
  2. Skoda — 693 авто (+24%);
  3. Volkswagen — 444 (-10%);
  4. Renault — 345 (-47%);
  5. BMW — 308 (+17%);
  6. Hyundai — 298 (без змін);
  7. Mazda — 259 (+66%);
  8. BYD — 229 (-69%);
  9. Suzuki — 194 (+39%);
  10. Audi — 156 (-38%).
Найбільший попит серед покупців мав кросовер Toyota RAV4, який став бестселером липня.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
З початку 2026 року українці придбали майже 38,8 тисячі нових легкових автомобілів. Це всього на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Finance.ua писав, що українці дедалі частіше обирають нові автомобілі з традиційними двигунами. У липні їхня частка перевищила 61% ринку, тоді як продажі електромобілів за рік суттєво скоротилися. Водночас помітно зріс попит на гібридні та дизельні моделі.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоУкравтопромАвторинок України
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