Ціни на авто пішли вгору: які моделі та типи пального лідирують Сьогодні 14:04 — Технології&Авто

Бензинові автомобілі залишаються найчисельнішим сегментом вторинки

Попри подорожчання пального, бензинові автомобілі залишаються базовим вибором для більшості покупців. Середня ціна таких автомобілів зросла на 5,6% до $9500. Зростання цін відбувається на тлі подорожчання пального.

Про це свідчать дані аналітики Інституту досліджень авторинку.

Динаміка цін на легковики з пробігом, eauto.org.ua

Бензин

Бензинові автомобілі залишаються найчисельнішим сегментом вторинки — майже 136 тисяч активних оголошень. Це перевірена роками «класика без викрутасів», яка демонструє зростання середньої ціни на +5,6% (до $9 500).

Таке підтягування цінників відбувається на тлі подорожчання самого пального: якщо місяць тому літр популярного А-95 коштував близько 74,5 грн, то на початку серпня зафіксовано вже близько 81 грн/л.

Попри здорожчання заправки, бензинові авто залишаються базовим вибором для більшості покупців завдяки своїй простоті та зрозумілому обслуговуванню.

Дизель

У дизельному сегменті середня ціна зросла на 2,6% до $9900. Попереднє тимчасове здешевлення дизельного пального сприяло підвищенню цін продавцями на свої автомобілі.

Водночас подальша динаміка цін залишається невизначеною. Якщо місяць тому дизельне пальне на АЗС коштувало в середньому 76 грн/л, то зараз його ціна зросла до 93 грн/л.

Таке подорожчання може вплинути на ціни автомобілів під час наступного щомісячного аналізу та змусити продавців переглянути вартість своїх машин.

Читайте також ТОП-10 найпопулярніших нових легковиків липня

ГБО

Сегмент автомобілів із газобалонним обладнанням не продемонстрував зміни середньої ціни. Вона залишилася на рівні $4500.

Це пояснюється специфікою категорії: тут сконцентрований бюджетний автопарк від старих ВАЗів та Ланосів до свіжих об’ємистих американських та японських машин із заокеанських аукціонів.

Гібриди

Гібридні автомобілі продемонстрували найбільший приріст середньої ціни — одразу +7,1% (до $25 700).

За даними аналітиків, частково попит на гібриди зростає через їхню універсальність та прагнення водіїв заощаджувати на пальному на тлі його подорожчання.

Читайте також Продажі нових авто в Україні: які двигуни обирали українці у липні

Водночас головним чинником зростання середньої ціни є збільшення продажів нових гібридів на первинному ринку протягом останніх років. Новіші автомобілі, зокрема Toyota RAV4 та подібні моделі, зараз активно переходять на вторинний ринок. Це впливає на середній показник вартості всього сегмента.

Електромобілі

Середня ціна електромобілів зросла на 3,3% до $21 700.

Це відбувається на тлі стабілізації ринку після повернення ПДВ, конкуренції між виробниками, яка сприяє здешевленню нових автомобілів, та поступового наближення до межі кількості покупців, які мають доступ до домашньої зарядки.

Наявність доступу до домашньої зарядки є одним із чинників економії під час експлуатації електромобілів.

Ринок електромобілів продовжує демонструвати стабільний попит, що свідчить про формування повноцінного сегмента українського авторинку.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.