Ціни на авто пішли вгору: які моделі та типи пального лідирують

Попри подорожчання пального, бензинові автомобілі залишаються базовим вибором для більшості покупців. Середня ціна таких автомобілів зросла на 5,6% до $9500. Зростання цін відбувається на тлі подорожчання пального.
Про це свідчать дані аналітики Інституту досліджень авторинку.
Бензин
Бензинові автомобілі залишаються найчисельнішим сегментом вторинки — майже 136 тисяч активних оголошень. Це перевірена роками «класика без викрутасів», яка демонструє зростання середньої ціни на +5,6% (до $9 500).
Таке підтягування цінників відбувається на тлі подорожчання самого пального: якщо місяць тому літр популярного А-95 коштував близько 74,5 грн, то на початку серпня зафіксовано вже близько 81 грн/л.
Попри здорожчання заправки, бензинові авто залишаються базовим вибором для більшості покупців завдяки своїй простоті та зрозумілому обслуговуванню.
Водночас головним чинником зростання середньої ціни є збільшення продажів нових гібридів на первинному ринку протягом останніх років. Новіші автомобілі, зокрема Toyota RAV4 та подібні моделі, зараз активно переходять на вторинний ринок. Це впливає на середній показник вартості всього сегмента.
Електромобілі
Середня ціна електромобілів зросла на 3,3% до $21 700.
Це відбувається на тлі стабілізації ринку після повернення ПДВ, конкуренції між виробниками, яка сприяє здешевленню нових автомобілів, та поступового наближення до межі кількості покупців, які мають доступ до домашньої зарядки.
Наявність доступу до домашньої зарядки є одним із чинників економії під час експлуатації електромобілів.
Ринок електромобілів продовжує демонструвати стабільний попит, що свідчить про формування повноцінного сегмента українського авторинку.