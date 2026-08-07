Понад 1400 літаків у світі отримали безкоштовний Starlink Сьогодні 02:33 — Технології&Авто

Усі перевізники, які вже впровадили Starlink, надають доступ до інтернету безплатно

Супутниковий інтернет Starlink від компанії Ілона Маска стрімко стає новим стандартом для авіаперевізників. За даними звіту компанії за 2025 рік, понад 1400 комерційних літаків у світі вже обладнані цією системою, а більш ніж 40 авіакомпаній оголосили про співпрацю зі Starlink.

Про це пише Business Insider

Усі перевізники, які вже впровадили Starlink, надають доступ до інтернету безплатно, хоча деякі з них вимагають реєстрації у своїх програмах лояльності.

Серед перевізників, які вже встановили або поступово встановлюють Starlink, є: Aer Lingus; airBaltic; Air France; Air New Zealand; Alaska Airlines; American Airlines; British Airways; Copa Airlines; Emirates; FlyDubai; Frontier Airlines; Gulf Air; Iberia; Korean Air; Lufthansa; Qatar Airways; SAS; Singapore Airlines; Southwest Airlines; Swiss International Air Lines; United Airlines; Virgin Atlantic; Vueling; WestJet; Wizz Air; Zipair та десятки інших.

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Зазначається, що деякі авіакомпанії вже активно використовують систему. Так, Qatar Airways встановила Starlink на всіх літаках Boeing 777 і поступово оснащує Airbus A350. United Airlines обладнала понад 400 літаків, а пасажири отримують повідомлення перед рейсом, якщо їхній літак має Starlink. Emirates почала встановлювати систему на Airbus A380 та планує обладнати весь свій парк до середини 2027 року.

British Airways уже пропонує Starlink на окремих літаках і поступово розширює програму.

Southwest Airlines планує встановити систему більш ніж на 300 літаків лише протягом цього року.

Більшість інших великих перевізників, зокрема Lufthansa, Air France, Singapore Airlines, American Airlines, Virgin Atlantic і Wizz Air, також уже оголосили графіки впровадження Starlink у 2026−2029 роках.

Чим Starlink кращий за традиційний Wi-Fi

Раніше журналісти Business Insider протестували Starlink на першому рейсі Qatar Airways із цією системою. Максимальна швидкість з’єднання сягнула 215 Мбіт/с, чого вистачило навіть для відеодзвінків без затримок. Це швидше, ніж багато дротових інтернет-підключень.

Starlink працює завдяки угрупованню майже 11 тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті. Саме це забезпечує високу швидкість передачі даних навіть над океаном і в інших віддалених районах.

Водночас компанія має конкурентів. Наприклад, Amazon Leo, який використовують JetBlue та Delta Air Lines, працює за схожим принципом, тоді як система Viasat базується на меншій кількості геостаціонарних супутників, що забезпечують вищу затримку сигналу.

Як перевірити, чи є Starlink на вашому рейсі

У більшості випадків авіакомпанії повідомляють про наявність Starlink: під час бронювання квитка; у повідомленнях перед вильотом; через мобільний застосунок.

Також можна скористатися безкоштовними сервісами, зокрема Starlink Flights, який показує, які літаки вже обладнані системою. Для перевірки необхідно знайти бортовий номер літака через сервіси на кшталт FlightRadar24 та звірити його з базою Starlink Flights. Водночас автори зазначають, що через заміну літаків ці сервіси не гарантують 100% точності.

УНІАН За матеріалами:

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