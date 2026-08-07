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OpenAI скасовує ліміти на безплатні текстові чати з ChatGPT

Технології&Авто
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Користувачі Free та Go отримають кнопку «Think»
Користувачі Free та Go отримають кнопку «Think»
OpenAI змінює умови використання ChatGPT для користувачів безплатного та Go-тарифів. Уже наступного тижня вони зможуть вести необмежену кількість текстових чатів із чатботом. Водночас повідомлення з файлами та зображеннями й надалі матимуть обмеження.
Про це пише The Verge.

Що зміниться для користувачів Free та Go

Зараз користувачі цих тарифів можуть зіткнутися з обмеженнями, якщо надсилають занадто багато текстових повідомлень у ChatGPT. Наступного тижня OpenAI скасує такі ліміти саме для текстових чатів.
Водночас обмеження продовжать діяти для повідомлень, які містять файли, зображення та інші додаткові матеріали.
Крім того, наступного тижня користувачі Free та Go отримають кнопку «Think». Вона дасть змогу використовувати потужніший режим міркування для складніших запитань.
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ChatGPT отримає нову модель за замовчуванням

Цього тижня OpenAI також оновлює модель штучного інтелекту, яка використовується в ChatGPT за замовчуванням для користувачів Free та Go. Компанія переходить на нещодавно випущену GPT-5.6 Luna.
Для передплатників Plus та Pro модель GPT-5.6 Sol у ChatGPT також отримала оновлення. В OpenAI заявили, що вона стала «надійнішою у роботі з фактами».
«Нова GPT-5.6 Sol розроблена так, щоб робити менше помилок, особливо коли відповіді залежать від дат, чисел, джерел, правил або припущень — завдяки кращому використанню джерел, які вона знаходить для відповіді на запитання», — заявили в компанії.

Користувачі зможуть регулювати рівень міркування

Оновлена GPT-5.6 Sol також надаватиме більш прямі відповіді та використовуватиме компактніше форматування. В OpenAI зазначили, що ChatGPT не додаватиме зайвої інформації, якщо вона не допомагає відповісти на запитання.
Користувачі Plus та Pro також отримають новий повзунок, за допомогою якого можна буде визначати, скільки часу ChatGPT витрачатиме на обдумування відповіді.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
OpenAIChatGPTЧат ботШІ
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