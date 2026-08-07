Xiaomi показала гібридний кросовер SkyNomad N90 (фото)

Китайська компанія Xiaomi офіційно представила великий гібридний кросовер SkyNomad N90. Наразі в Китаї вже відкрили попереднє замовлення на модель, а повноцінний старт продажів запланований на вересень. Новинка виходить на один із найконкурентніших сегментів місцевого авторинку — великих plug-in-гібридних SUV.
Новий кросовер побудований на фірмовій модульній платформі Kunlun, розробка якої тривала три роки. Водночас виробник поки не розкриває, чи використовує модель 400-вольтову чи 800-вольтову електричну архітектуру.
Силова установка має послідовну plug-in гібридну схему. Під капотом встановлено 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 152 к.с., який працює як генератор і заряджає тягову батарею ємністю 76 кВт·год.
За рух відповідають два електромотори: передній потужністю 210 кВт і задній — 100 кВт. Їхня сумарна потужність становить 310 кВт (422 к.с.).