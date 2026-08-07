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Google вимкне в Gmail функцію Send As для сторонніх поштових адрес

Технології&Авто
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Обмеження діятиме як у вебверсії Gmail, так і в мобільних застосунках
Обмеження діятиме як у вебверсії Gmail, так і в мобільних застосунках
Google із січня 2027 року вимкне в Gmail функцію Send As для сторонніх поштових адрес. П
Про майбутні зміни Google повідомила на сторінці підтримки та в листах адміністраторам Workspace. Функція Send As зараз дозволяє додати до Gmail до 99 адрес і вибирати потрібну в полі «Від» під час створення листа.

Кого торкнуться зміни

Обмеження діятиме як у вебверсії Gmail, так і в мобільних застосунках. Водночас звичайні псевдоніми Gmail та адреси доменів, розміщених у Google Workspace, продовжать працювати.
Зміни торкнуться лише акаунтів і доменів, пошту яких обслуговують сторонні провайдери.
Вхідні листи з власного домену й надалі можна буде автоматично перенаправляти до Gmail. Однак після відключення Send As відповіді з основної скриньки надсилатимуться вже з адреси Gmail.
Щоб зберегти сторонню адресу відправника, доведеться користуватися сервісом її провайдера, окремим поштовим клієнтом або перенести домен до Google Workspace.

Як працюватимуть сторонні скриньки в застосунку Gmail

У мобільному застосунку Gmail залишиться можливість додавати сторонні скриньки через IMAP. Проте вони працюватимуть як окремі акаунти, а не як додаткові адреси відправника основної скриньки.
Відмова від Send As стане наступним етапом згортання підтримки сторонньої пошти у Gmail. Google також припиняє роботу Gmailify та отримання листів з інших акаунтів через POP: нові користувачі вже не можуть підключати ці функції, а наявні зможуть користуватися ними до січня 2027 року.
За матеріалами:
mezha.media
Google
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