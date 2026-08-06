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На український ринок вийде заряджений Audi RS5 (фото)

Технології&Авто
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В Україні будуть доступні ліфтбек та універсал Audi RS5
В Україні будуть доступні ліфтбек та універсал Audi RS5
На український ринок вийде новий Audi RS5. Заряджена модель із 640-сильною плагін-гібридною установкою стартує до сотні за 3,6 с і здатна проїхати 87 км на електротязі.
В Україні продаватимуть як ліфтбек, так і універсал Audi RS5. Їх подробиці розкрили на сайті представництва Audi в Україні.

Що відомо про новинку

Новий Audi RS5 2026 зазнав суттєвих змін, адже з лінійки пропали купе та кабріолет, а натомість з’явився універсал Avant. Таким чином модель замінила Audi RS4.
До того ж, тепер Audi RS5 є плагін-гібридом: 2,9-літровий V6 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 639 к. с. 825 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 або 285 км/год.
На український ринок вийде заряджений Audi RS5 (фото)
Чимала батарея на 25,9 кВт∙год дає змогу подолати до 87 км в електричному режимі. Утім, через неї маса Audi RS5 зросла до 2355 кг.
На український ринок вийде заряджений Audi RS5 (фото)
Audi RS5 2026 отримав повний привід із функцією векторизації тяги і режимом для дрифту, а також активний задній диференціал і спортивну підвіска з адаптивними амортизаторами. В якості опції пропонують карбоново-керамічні гальма.
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Відрізнити заряджений варіант від стандартного Audi A5 можна за особливою решіткою радіатора, розширеними крилами, обвісом, спойлером і широкими вихлопними трубами. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а на передній панелі розташовані три екрани.

Вартість в Україні

Ціна Audi RS5 в Україні стартує з 5 910 723 гривень за ліфтбек та 6 005 409 гривень за універсал. Комплектація включає матричні фари, 20-дюймові диски, тризонний клімат-контроль, електропривід кришки багажника, камери кругового огляду, набір систем безпеки, а також електропривід, підігрів і масаж сидінь.
За матеріалами:
Фокус
АвтоГібрид
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