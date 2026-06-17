Audi показала потужний універсал із можливостями кросовера (фото) Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

Audi A6 Allroad Quattro

Audi офіційно представила нове покоління A6 Allroad. Позашляховий універсал отримав розширені колісні арки у стилі RS6, збільшений кліренс, повнокероване шасі та вперше в історії моделі доступний із плагін-гібридною силовою установкою.

Що відомо про новинку

Головною особливістю новинки став ширший кузов. Вперше для A6 Allroad використали розширені крила, які раніше були характерні лише для Audi RS6. Модель також отримала оригінальний передній бампер із стільниковою решіткою, захисний пластиковий обвіс, новий задній бампер та декоративний захист днища.

Габарити універсала становлять 5016 мм у довжину та 1986 мм у ширину. Новий A6 Allroad виявився на 111 мм ширшим за стандартний A6 Avant і на 84 мм ширшим за попереднє покоління Allroad. Стандартно автомобіль комплектується 19-дюймовими колесами, а за доплату доступні 21-дюймові диски.

Однією з ключових технічних особливостей стала адаптивна пневматична підвіска. У стандартному режимі кліренс збільшений на 34 мм порівняно зі звичайним A6 Avant. Система має діапазон регулювання 55 мм, а спеціальні режими дозволяють додатково піднімати кузов під час руху бездоріжжям. На швидкості понад 120 км/год автомобіль автоматично знижується на 20 мм для покращення аеродинаміки та ефективності.

Також новинка оснащена повнокерованим шасі. На малих швидкостях задні колеса можуть повертатися на кут до 5 градусів у протилежний бік від передніх, що зменшує радіус розвороту приблизно на один метр. На високих швидкостях вони повертаються в одному напрямку з передніми колесами для підвищення стабільності.

Два варіанти силових установок

Покупцям запропонують дві версії:

Плагін-гібрид e-Hybrid з 2,0-літровим бензиновим турбомотором і електродвигуном. Сукупна потужність становить 362 к.с., крутний момент — 500 Нм. Батарея ємністю 25,9 кВт·год забезпечує до 95 км запасу ходу на електротязі за циклом WLTP.

3,0-літровий V6 TDI з технологією mild-hybrid. Потужність становить 295 к.с. і 580 Нм, а 48-вольтова система додає ще 24 к.с.

Обидві модифікації оснащуються системою повного приводу quattro. Дизельна версія розганяється до 100 км/год за 5,4 секунди, а максимальна швидкість обох варіантів обмежена на рівні 250 км/год.

Салон отримав новітню архітектуру сімейства A6 з цифровою панеллю приладів діагоналлю 11,9 дюйма та центральним дисплеєм мультимедійної системи на 14,5 дюйма. За доплату доступний окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Об’єм багажника становить від 466 до 1497 літрів у дизельній версії та від 404 до 1423 літрів у плагін-гібрида.

Продажі нового Audi A6 Allroad Quattro в Європі стартують 18 червня. У Німеччині ціни починаються від 77 250 євро для версії V6 TDI та від 80 250 євро для e-Hybrid.

MMR За матеріалами:

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