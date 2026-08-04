ПАРТНЕРСЬКА ТОВ «ДАНН.»: судові справи, комплаєнс та перевірка міжнародних угод Сьогодні 18:40

ТОВ «ДАНН.»: судові справи, комплаєнс та перевірка міжнародних угод

Для імпортера час часто коштує дорожче за відсоткову ставку: виробник чекає передоплату, товар потрібно запускати у виробництво, а кожен день затримки може означати втрачений контракт або зрив поставки. Тому бізнес дедалі частіше звертається до альтернативного торгового фінансування — але швидке рішення не означає відмову від контролю ризиків. У ТОВ «ДАНН.» (бренд — Done) комплаєнс не є бюрократичною процедурою: кожна угода проходить дві незалежні перевірки, клієнта і постачальника, перш ніж кошти будуть перераховані.

Чому комплаєнс став критичним для міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля стала доступнішою: українські компанії закуповують продукцію в Китаї, Південно-Східної Азії, Туреччині, Індії та країнах Європи, знаходячи нових виробників через виставки, маркетплейси або рекомендації партнерів. Разом із новими можливостями зростає і кількість ризиків, наприклад:

шахрайські постачальники;

компанії, що існують лише формально;



підроблені інвойси;



зміна банківських реквізитів перед оплатою;



санкційні обмеження;



спроби відмивання коштів через торгові операції, тощо.



Помилка на цьому етапі може коштувати не лише грошей, а й партнерських відносин, поставок і репутації компанії — а іноді закінчується судовим спором.

Наскільки реальними бувають такі ризики, показує кейс компанії Inkos Line, клієнта «ДАНН.», що працює на ринку промислового обладнання. На початку 2024 року, одразу після серії успішних міжнародних контрактів та інвестиції близько $1 млн у масштабування бізнесу, компанія розширила коло постачальників — і одночасно зіткнулася з трьома шахрайськими схемами у Британії, Канаді та Гонконгу: кошти за товар були відправлені, сам товар — ні. Повернення грошей зайняло вісім місяців, а рік без працюючого оборотного капіталу призвів до падіння обороту, судових ризиків і втрати банківських лімітів — саме тих наслідків, про які йшлося вище.

Щоб відновити ліквідність і не зупиняти операційну діяльність, компанія звернулася до ТОВ «ДАНН.» за забезпеченням фінансування угоди на $87 тис. Це дозволило забезпечити три поставки з повним супроводом логістики — швидко, без ускладнених та тривалих бюрократичних процесів приватних фондів і обмежень банків. Бізнес продовжив роботу після кризового року: закрив валютні ризики, виконав контракти, зберіг команду та повернувся до зростання. За словами власника, фінансування Done стало не лише інструментом імпорту, а й опорою, яка повернула впевненість і дала можливість знову «ловити свою велику рибу» на ринку обладнання.

Дві лінії захисту: перевірка клієнта і перевірка постачальника

Перед тим як профінансувати угоду, ТОВ «ДАНН.» проводить комплексну перевірку клієнта. Мета — не ускладнити процес, а зрозуміти бізнес і переконатися, що угода відповідає міжнародним вимогам KYC (Know Your Customer — знай свого клієнта) та AML (Anti-Money Laundering — протидія відмиванню коштів). Аналізуються щонайменше:

юридична структура компанії та кінцеві бенефіціарні власники;

історія діяльності та фінансова стабільність;



судові спори та відкриті провадження;



санкційні списки та статус політично значущих осіб (PEP);



репутаційний фон у відкритих джерелах.



Друга лінія захисту — перевірка постачальника, і це ключова відмінність моделі Done від класичного банківського кредитування: фінансується конкретна угода, тож ризик може виникнути не лише з боку покупця, а й з боку фабрики, яка отримує передоплату. Перед переказом коштів ТОВ «ДАНН.» перевіряє, чи дійсно існує компанія, її юридичний статус і власників, відповідність банківських реквізитів, санкційні обмеження та наявність негативної інформації у відкритих джерелах.

У міжнародній торгівлі передоплата — стандартна практика, і якщо реквізити підмінили шахраї або фабрика виявилася фіктивною, повернути кошти буває надзвичайно складно. Саме тому перевірка постачальника — це спосіб захистити клієнта ще до того, як гроші залишать рахунок.

Комплаєнс, який прискорює угоди, а не гальмує їх

Здається, що більше перевірок означає довший процес — насправді навпаки. Стандартизовані процедури дозволяють швидко оцінити ризики та ухвалювати рішення на основі даних, а не припущень. Для оцінки ризиків Done використовує міжнародні корпоративні реєстри, санкційні бази даних, AML- та KYC-інструменти, відкриті державні реєстри та аналіз медіа. Поєднання цих джерел формує комплексну картину ризику для кожної окремої угоди — і саме тому швидкість фінансування у Done базується не на спрощенні процедур, а на якісно побудованій системі оцінки ризиків.

Smart Systems і Interlux: швидке фінансування

Компанія Smart Systems зростала, але зіткнулася з класичною проблемою: частину товару доводилося завозити пізніше, ніж цього потребував ринок, через нестачу обігових коштів. Банківські кредити тут не допомогли — процеси виявилися занадто повільними, а вимоги занадто жорсткими для швидкоплинного попиту. ТОВ «ДАНН.» забезпечив фінансування на $176 тис. для дев’яти поставок і документальний супровід укладення угоди та комунікацію з фабриками, включаючи юридичну та фінансові складові. У результаті компанія завезла товар на місяць раніше, розширила асортимент і посилила позиції на конкурентному ринку; бізнес зріс настільки, що зараз шукає нових співробітників для масштабування, а власник відзначає, що залучені кошти дали змогу закуповувати більше і стабільно рухатися вперед.

У компанії Interlux проблема прийшла ззовні: китайські фабрики-постачальники змінили умови передоплати, а перекриття Суецького каналу розтягнуло термін доставки з 35 до 90 днів. Бізнес зіткнувся з браком обігових коштів саме тоді, коли потрібно було утримувати обсяги поставок. ТОВ «ДАНН.» забезпечив фінансування угоди на $500 тис., забезпечив п’ять поставок і повний супровід логістики. Це дозволило компанії не просто втримати позиції, а вирости: виторг збільшився на 30%, обіг стабілізувався, модельний ряд розширився, а бізнес вийшов у нові канали збуту та зміцнив позиції в Україні й на зовнішніх ринках.

Комплаєнс як сервіс і конкурентна перевага

Слово «комплаєнс» часто асоціюється з додатковими документами та затримками, але для Done це передусім сервіс: клієнт отримує не лише фінансування, а й додатковий рівень перевірки всієї угоди — можливість безпечніше працювати з новими виробниками і швидше отримувати фінансування. У міжнародній торгівлі довіра має конкретну ціну, тож комплаєнс перестає бути лише вимогою регуляторів і стає частиною продукту: ТОВ «ДАНН.» фінансує не просто бізнес, а перевірені міжнародні торгові угоди, поєднуючи швидкість, безпеку та відповідальність.

За словами Маріанни Розумної, Global Head of Legal and Compliance ТОВ «ДАНН.», найбільший ризик у міжнародній торгівлі виникає не тоді, коли документи перевіряють занадто ретельно, а тоді, коли до них не висувають релевантних вимог. «Ми свідомо перевіряємо не лише клієнта, а й постачальника клієнта. Хоча більшість фінансових інституцій дивляться тільки на того, кому дають гроші, — зазначає вона. — Але коли фінансується конкретна поставка, ризик так само реальний та високий і з боку фабрики, яка отримує передоплату. Наша модель побудована так, щоб жодна з цих двох сторін не залишалася поза увагою — і саме тому клієнти отримують фінансування швидко, але не всупереч перевіркам, а завдяки їм».

Для українських імпортерів, що нарощують закупівлі на нових ринках, швидкість фінансування і рівень перевірки контрагентів дедалі частіше стають частиною одного рішення, а не двома окремими треками чи статтями витрат. Тож перевіреною угодою стає та угода, яку можна профінансувати без затримок і без зайвих ризиків, і саме це поєднання визначає, наскільки стабільно бізнес може рости та масштабуватися за рахунок фінансування імпорту в умовах ускладнених логістичних ланцюгів.

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