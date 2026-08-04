Чоловіків із трьома дітьми можуть позбавити автоматичного права на відстрочку Сьогодні 18:15 — Особисті фінанси

Чоловіків із трьома дітьми можуть позбавити автоматичного права на відстрочку

В Україні пропонують змінити одну з підстав для надання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану.

Ініціатива передбачає скасування автоматичного права на відстрочку для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також перегляд відповідної підстави для звільнення з військової служби. Відповідне звернення адресоване Кабміну.

Чому пропонують змінити правила

Автор петиції № 41/010443−26еп посилається на статті 21, 24 та 65 Конституції України. Зокрема, він зазначає, що всі громадяни є рівними у своїх правах, а захист України є конституційним обов’язком кожного громадянина. На його думку, винятки з цього обов’язку мають бути обґрунтованими, пропорційними та враховувати реальні життєві обставини.

У зверненні наголошується, що зараз чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Крім того, наявність трьох і більше дітей є окремою підставою для звільнення військовослужбовця зі служби під час воєнного стану.

Водночас чоловіки, які мають одну або двох неповнолітніх дітей, такого права не мають і можуть бути мобілізовані. Так само військовослужбовці з однією або двома дітьми не можуть звільнитися зі служби лише з цієї причини.

Аргументи

Автор вважає, що чинне законодавство розмежовує батьків лише за кількістю дітей, а не за реальними потребами сім’ї.

У документі зазначається, що сама по собі кількість дітей не свідчить про те, що чоловік є єдиним годувальником, єдиним законним представником або єдиною особою, яка забезпечує догляд за дітьми.

Також автор звернення посилається на практику Конституційного Суду України, який неодноразово наголошував, що різне правове ставлення до окремих категорій громадян можливе лише тоді, коли воно має правомірну та об’єктивно обґрунтовану мету, а застосовані засоби є належними, необхідними і пропорційними.

На думку автора, автоматичне надання відстрочки та права на звільнення зі служби лише через наявність трьох дітей не враховує конкретні обставини сім’ї та створює перевагу порівняно з батьками однієї або двох дітей, а також громадянами, які ще не мають дітей.

У зверненні також зазначено, що така різниця у правовому регулюванні має ознаки непрямої дискримінації за сімейним станом, оскільки кількісний критерій, на думку автора, покладає більший тягар виконання оборонного обов’язку на чоловіків, які мають менше дітей або ще не створили сім’ю.

Крім того, автор посилається на Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», який передбачає забезпечення рівних можливостей у реалізації прав і свобод та забороняє як пряму, так і непряму дискримінацію.

Що саме пропонують змінити

У зверненні Кабмін просять:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про виключення пункту 3 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який передбачає відстрочку для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

виключити зі статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» положення, за яким наявність трьох і більше дітей є самостійною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану;

зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які самостійно виховують дітей, виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, є єдиними законними представниками дітей чи мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду;

після внесення законодавчих змін привести у відповідність постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 та інші нормативно-правові акти.

Кому пропонують залишити право на відстрочку

Автор звернення наголошує, що підтримка багатодітних сімей має здійснюватися через соціальні виплати, допомогу з догляду за дітьми, пільги та інші державні гарантії, а не через автоматичне звільнення від виконання військового обов’язку.

На його думку, право на відстрочку або звільнення зі служби має зберігатися для осіб, які самостійно виховують дітей, є єдиними законними представниками, виховують дитину з інвалідністю чи тяжко хвору дитину, а також в інших випадках, коли мобілізація або продовження служби може залишити дітей без належного догляду.

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