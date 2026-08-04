В якій країні українці можуть втратити державне житло і виплати Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

В якій країні українці можуть втратити державне житло і виплати

В Ірландії частина українців ризикує втратити державне житло та соціальну підтримку.

Вже понад 100 громадських організацій звернулись до уряду з попередженням про можливі наслідки таких змін.

Про це повідомляє RTE

Кого стосується

Йдеться про українців з інвалідністю, які отримують державне забезпечення житлом у межах статусу тимчасового захисту.

Коаліція зі 121 організації попередила, що заплановані зміни можуть поставити цю вразливу групу перед вибором — житло чи фінансова допомога.

За словами Форуму громадянського суспільства України, скасування державного забезпечення житлом одночасно зі зниженням щомісячної виплати тим, хто приймає українських біженців у себе, стало «вкрай руйнівним, контрпродуктивним і повторно травмуючим» для людей на тлі триваючої війни.

Умови

Найгостріша частина проблеми стосується допомоги по інвалідності (Disability Allowance): людей можуть змусити офіційно відмовитись від цієї фінансової підтримки в обмін на продовження доступу до державного житла.

Повідомляли, що отримання деяких соціальних виплат можуть розцінити як доказ вразливості під час визначення права на подальше проживання, а деяким казали, що саме продовження державного забезпечення житлом може вплинути на право отримувати ці виплати.

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Людей, яким продовжать надання житла, можуть переселити в інші частини країни, порушуючи доступ до медичної допомоги, послуг для людей з інвалідністю та вже налагоджених мереж підтримки.

Родини також можуть розділити, якщо людині з інвалідністю дозволять залишитись у державному житлі, а родичів, які надають щоденну підтримку, змусять виїхати. За словами організацій, це спричинить «суттєве порушення неформальних механізмів догляду».

. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС. Раніше ми писали , що Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українцівПро це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.

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