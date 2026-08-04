В якій країні українці можуть втратити державне житло і виплати

За словами Форуму громадянського суспільства України, скасування державного забезпечення житлом одночасно зі зниженням щомісячної виплати тим, хто приймає українських біженців у себе, стало «вкрай руйнівним, контрпродуктивним і повторно травмуючим» для людей на тлі триваючої війни.
Умови
Найгостріша частина проблеми стосується допомоги по інвалідності (Disability Allowance): людей можуть змусити офіційно відмовитись від цієї фінансової підтримки в обмін на продовження доступу до державного житла.
Повідомляли, що отримання деяких соціальних виплат можуть розцінити як доказ вразливості під час визначення права на подальше проживання, а деяким казали, що саме продовження державного забезпечення житлом може вплинути на право отримувати ці виплати.
Людей, яким продовжать надання житла, можуть переселити в інші частини країни, порушуючи доступ до медичної допомоги, послуг для людей з інвалідністю та вже налагоджених мереж підтримки.
Родини також можуть розділити, якщо людині з інвалідністю дозволять залишитись у державному житлі, а родичів, які надають щоденну підтримку, змусять виїхати. За словами організацій, це спричинить «суттєве порушення неформальних механізмів догляду».
Раніше ми писали, що Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Нові правила передбачають, що статус надаватиметься новоприбулим громадянам України лише за умови виконання ними військового обов’язку або підтвердження відсутності проблем із цим перед державою.