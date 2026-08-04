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Чи приймуть роздруківку з «Дії» для підтвердження місця проживання — пояснення

Особисті фінанси
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Витяги із «Дії»
Витяги із «Дії»
Фізичні особи можуть підтвердити задеклароване або зареєстроване місце проживання не лише електронним документом у застосунку «Дія», а й його паперовою копією. Якщо витяг роздрукований із мобільного застосунку та містить QR-код, його можна пред’являти для підтвердження місця проживання.
Про це пише Судово-юридична газета.
Водночас законодавство передбачає й інші документи, які можна використовувати для цієї мети. Електронний та паперовий витяги мають однакову юридичну силу.

Витяг із «Дії»

Для підтвердження інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) фізична особа має право пред’явити роздрукований із мобільного застосунку «Дія» витяг про зареєстроване місце проживання, який містить QR-код.
Таке підтвердження відповідає вимогам законодавства та може використовуватися нарівні з іншими передбаченими документами.
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Які документи підтверджують місце проживання

Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 1 розділу III Положення № 822 для підтвердження інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особа може подати один із таких документів:
  • витяг із реєстру територіальної громади;
  • паспорт громадянина України у формі книжечки;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.
Якщо особа є внутрішньо переміщеною, для підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік вона подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Чи однакову юридичну силу мають паперовий та електронний витяги

Витяг з реєстру територіальної громади — це документ у паперовій або електронній формі, який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату і час його формування.
Водночас пункт 9 статті 26 цього Закону прямо встановлює, що витяги з реєстру територіальної громади, сформовані в електронній та паперовій формах, мають однакову юридичну силу.
Таким чином, роздрукований із застосунку «Дія» витяг із QR-кодом може використовуватися для підтвердження місця проживання так само, як і електронний документ, якщо він відповідає встановленим вимогам законодавства.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що «Дія» запустила бета-тестування трьох нових державних послуг для батьків і майбутніх мам. Йдеться про оформлення таких послуг:
  • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок,
  • виплати в перший рік життя дитини,
  • програми підтримки працюючих батьків «єЯсла».
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Дія
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