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Спростить пошук активів та мінімізує ризики: InvestMarket — каталог інвестиційних можливостей

Особисті фінанси
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Спростить пошук активів та мінімізує ризики: InvestMarket — каталог інвестиційних можливостей
Спростить пошук активів та мінімізує ризики: InvestMarket — каталог інвестиційних можливостей
Обрати самостійно проєкт для інвестування, який точно стане прибутковим та з яким буде мінімум труднощів, досить складно. Один зі способів спростити цю задачу — використовувати спеціалізовані майданчики. Як, наприклад, InvestMarket від «Мінфін».
InvestMarket — це каталог інвестиційних можливостей, де зібрана вихідна інформація про актуальні у 2026 році проєкти. До кожної інвестиційної пропозиції тут є короткий опис із найважливішою інформацією про проєкт, юридична інформація та посилання на пов’язані документи, наведені ключові фінансові показники.
Окремо на сторінках проєктів зібрані найчастіші питання, які виникають в інвесторів. Якщо ж цих відповідей замало або ви хочете дізнатися більше про умови входу в інвестицію, на сторінці кожної пропозиції є спеціальна форма, залишивши заявку через яку, ви можете отримати безкоштовну консультацію.

Кому буде корисним каталог InvestMarket?

Варіанти з каталогу InvestMarket підійдуть для тих, хто шукає шляхи пасивного інвестування. Бо кожна з пропозицій передбачає управління керуючою компанією, яка забезпечує належну роботу активу та дбає про його гарантовану дохідність.
Вибрати інвестиційний проєкт можна, наприклад, відштовхуючись від очікуваної суми входу. Є варіанти як доступні широкому колу інвесторів — від 1000 грн, так і для тих, хто шукає об’єкти зі значно більшими капіталовкладеннями — до 90 000 доларів США.
Поріг входу в інвестиційні проєкти з каталогу InvestMarket такий:
  • Інвестиційний фонд S1 Plaza Позняки — ₴1000;
  • Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах — $90 000;
  • Leleka by Odesa — $2 600;
  • Фонд S1 ВДНГ — ₴122 000;
  • Фонд S1 Obolon — ₴122 000;
  • Корпоративні облігації NovaPay* - ₴1000;
  • !Fest Coffee Mission — ₴11 172.
Залежно від типу активу, то в каталозі можна обрати, наприклад, об’єкти нерухомості або цінні папери. Серед пропозицій з нерухомості є як пайові інвестиції (Інвестиційний фонд S1 Plaza Позняки, Фонд S1 ВДНГ, Фонд S1 Obolon), так і повноцінні об’єкти нерухомості (Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах). В першому варіанті інвестор купує частку в обраному проєкті, в другому — цілі апартаменти. В обох випадках управлінням займається керуюча компанія, інвестор отримує дивіденди, а у разі продажу заробляє на капіталізації об’єкта.
Серед пропозицій з інвестування в цінні папери у каталозі представлені корпоративні облігації NovaPay та! Fest Coffee Mission. Перший варіант для тих, хто хоче прогнозовано отримати прибуток у визначені терміни (від 1 місяця до 1 року), а другий — для тих, хто хоче захистити кошти від валютних коливань та отримувати дохід з прив’язкою до курсу долара США.
Щоб дізнатися більше інформації про конкретну пропозицію, яка вас зацікавила, переходьте в каталог InvestMarket та замовляйте консультації з представниками компаній.
Відкиньте зайві побоювання та мінімізуйте ризики разом з перевіреними інвестиційними пропозиціями з каталогу InvestMarket від «Мінфін».

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За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїЦінні папериФондовий ринок
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