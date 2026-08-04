Спростить пошук активів та мінімізує ризики: InvestMarket — каталог інвестиційних можливостей Сьогодні 10:50 — Особисті фінанси

Спростить пошук активів та мінімізує ризики: InvestMarket — каталог інвестиційних можливостей

Обрати самостійно проєкт для інвестування, який точно стане прибутковим та з яким буде мінімум труднощів, досить складно. Один зі способів спростити цю задачу — використовувати спеціалізовані майданчики. Як, наприклад, InvestMarket від «Мінфін».

InvestMarket — це каталог інвестиційних можливостей, де зібрана вихідна інформація про актуальні у 2026 році проєкти. До кожної інвестиційної пропозиції тут є короткий опис із найважливішою інформацією про проєкт, юридична інформація та посилання на пов’язані документи, наведені ключові фінансові показники.

Окремо на сторінках проєктів зібрані найчастіші питання, які виникають в інвесторів. Якщо ж цих відповідей замало або ви хочете дізнатися більше про умови входу в інвестицію, на сторінці кожної пропозиції є спеціальна форма, залишивши заявку через яку, ви можете отримати безкоштовну консультацію.

Кому буде корисним каталог InvestMarket?

Варіанти з каталогу InvestMarket підійдуть для тих, хто шукає шляхи пасивного інвестування. Бо кожна з пропозицій передбачає управління керуючою компанією, яка забезпечує належну роботу активу та дбає про його гарантовану дохідність.

Вибрати інвестиційний проєкт можна, наприклад, відштовхуючись від очікуваної суми входу. Є варіанти як доступні широкому колу інвесторів — від 1000 грн, так і для тих, хто шукає об’єкти зі значно більшими капіталовкладеннями — до 90 000 доларів США.

Поріг входу в інвестиційні проєкти з каталогу InvestMarket такий:

Інвестиційний фонд S1 Plaza Позняки — ₴1000;

Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах — $90 000;

Leleka by Odesa — $2 600;

Фонд S1 ВДНГ — ₴122 000;

Фонд S1 Obolon — ₴122 000;

Корпоративні облігації NovaPay* - ₴1000;

!Fest Coffee Mission — ₴11 172.

Залежно від типу активу, то в каталозі можна обрати, наприклад, об’єкти нерухомості або цінні папери. Серед пропозицій з нерухомості є як пайові інвестиції (Інвестиційний фонд S1 Plaza Позняки, Фонд S1 ВДНГ, Фонд S1 Obolon), так і повноцінні об’єкти нерухомості (Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах). В першому варіанті інвестор купує частку в обраному проєкті, в другому — цілі апартаменти. В обох випадках управлінням займається керуюча компанія, інвестор отримує дивіденди, а у разі продажу заробляє на капіталізації об’єкта.

Серед пропозицій з інвестування в цінні папери у каталозі представлені корпоративні облігації NovaPay та! Fest Coffee Mission. Перший варіант для тих, хто хоче прогнозовано отримати прибуток у визначені терміни (від 1 місяця до 1 року), а другий — для тих, хто хоче захистити кошти від валютних коливань та отримувати дохід з прив’язкою до курсу долара США.

Щоб дізнатися більше інформації про конкретну пропозицію, яка вас зацікавила, переходьте в каталог InvestMarket та замовляйте консультації з представниками компаній.

Відкиньте зайві побоювання та мінімізуйте ризики разом з перевіреними інвестиційними пропозиціями з каталогу InvestMarket від «Мінфін».

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