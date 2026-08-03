Стаж роботи за кордоном до пенсії в Україні: що і як зарахують Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Стаж роботи за кордоном до пенсії в Україні: що і як зарахують

Українці, які працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, часто втрачали можливість використати ці роки для призначення пенсії.

Навіть за умови офіційного працевлаштування та сплати внесків до місцевих систем соціального страхування такий стаж фактично не враховувався під час визначення права на пенсію в Україні.

Ситуація змінилася після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набрали чинності у червні 2024 року.

Закон було доповнено статтями 24−1 та 26−1, що передбачили можливість зарахування окремих періодів роботи за межами України. Практичний механізм реалізації цих норм Кабінет Міністрів затвердив постановою від 16 травня 2025 року № 562 «Деякі питання обчислення страхового стажу», якою визначено Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Документ фактично відкрив можливість враховувати офіційно підтверджений іноземний трудовий стаж навіть у випадках, коли між Україною та державою працевлаштування відсутній міжнародний договір про взаємне пенсійне забезпечення.

Для чого враховується іноземний стаж

Новий порядок має важливу особливість: стаж, набутий за кордоном, впливає саме на право виходу на пенсію, а не на її розмір. Це означає, що роки роботи за межами України можуть допомогти виконати вимогу щодо мінімальної тривалості страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у 60 років.

Приклад

Наприклад, якщо громадянин має 25 років страхового стажу в Україні та ще 7 років офіційної роботи за кордоном, після підтвердження цих семи років загальна тривалість страхового стажу становитиме 32 роки. В такому випадку людина отримає право вийти на пенсію у визначеному законом віці.

Розмір української пенсії будуть розраховувати лише з тих страхових внесків, які були сплачені в українську систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Виняток — коли між Україною та відповідною державою укладено міжнародний договір, який передбачає інший порядок обчислення пенсійних виплат.

Які періоди роботи можуть зарахувати

Законодавство розрізняє дві категорії держав.

Перша — країни, з якими Україна уклала міжнародні договори про соціальне або пенсійне забезпечення. У такому випадку порядок зарахування страхового стажу визначається положеннями відповідної міжнародної угоди.

Друга категорія — держави, з якими подібних угод немає. Саме для таких випадків і було затверджено новий урядовий механізм.

Як підтвердити страховий стаж, набутий за кордоном

Самого факту роботи в іншій державі недостатньо. Щоб Пенсійний фонд України врахував іноземний стаж, його необхідно документально підтвердити. В першу чергу потрібно отримати офіційний документ у країні, де людина працювала. Це може бути витяг із реєстру, довідка, підтвердження про сплату страхових внесків або інший документ, який підтверджує, що відповідний період зарахований до страхового стажу відповідно до законодавства цієї держави.

Також конкретна форма документа залежить від країни. Наприклад, у Німеччині підтвердження видає Німецький фонд пенсійного страхування (Deutsche Rentenversicherung), а в Італії — Національний інститут соціального забезпечення (INPS).

Якщо людина знаходиться в Україні й не може самостійно звернутися до іноземного пенсійного органу, то в такому разі необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Відповідно до пункту 6 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 562, Пенсійний фонд може звернутися через Міністерство закордонних справ України із відповідним запитом до компетентного органу іноземної держави. Проте, потрібно бути готовими до того, що така процедура займає значно більше часу, адже передбачає міжнародний документообіг.

Саме тому Мінсоцполітики рекомендує починати оформлення документів щонайменше за шість місяців — рік до досягнення пенсійного віку, щоб уникнути затримок із призначенням пенсії.

Які документи можуть знадобитися

На практиці трапляються ситуації, коли пенсійний орган іншої держави не має повної інформації про трудову діяльність українця. Особливо це стосується періодів роботи, коли ще не діяли сучасні електронні реєстри. У таких випадках підтвердити стаж можна додатковими документами. Залежно від вимог конкретної держави це можуть бути:

трудові договори

довідки від роботодавця

розрахункові листки із заробітної плати

декларації про доходи

документи про сплату соціальних внесків

інші офіційні документи, які підтверджують факт працевлаштування.

Компетентний пенсійний орган країни, де людина працювала, визначить, який Ясаме перелік документів прийматиметься до уваги.

Чи потрібно легалізувати документи

Не всі іноземні довідки можна одразу подавати до Пенсійного фонду України. У багатьох випадках вони потребують додаткового засвідчення. Без легалізації або апостиля документи приймаються, якщо між Україною та відповідною державою діє договір про правову допомогу, який скасовує вимогу щодо такого засвідчення.

До таких країн належать, зокрема, Польща, Чехія, Литва, Естонія, Болгарія, Молдова, Румунія, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія та деякі інші.

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