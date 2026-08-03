Скільки коштів потрібно для комфортного життя в Італії Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Руки, що тримають сірий гаманець з банкнотами євро

Італія — одна з країн, де вартість життя суттєво залежить від міста. Якщо в Римі чи Мілані оренда квартири часто перевищує 900−1 000 євро на місяць, то в невеликих містах вона може бути майже вдвічі дешевшою.

Finance.ua поспілкувався з українцями, які живуть у Києві, Харкові та Львові, а також із тими, хто у різні періоди переїхали до Європи. Ми спитали їх про те, скільки коштів вони витрачають щомісяця на житло, комунальні послуги, продукти, транспорт, медицину, одяг та освіту дітей, а також що сьогодні для них означає комфортне життя.

Які витрати у невеликих містах Італії

Показовим прикладом є Тарвізіо — невелике гірське місто поблизу кордонів з Австрією та Словенією. Попри свої розміри, воно залишається популярним туристичним центром, що безпосередньо впливає на рівень цін.

За словами українців, які проживають у Тарвізіо, вартість продуктів у супермаркетах приблизно відповідає середнім цінам в Італії. Водночас ціни в кафе та ресторанах є помітно вищими через значний потік туристів.

Так, звичайна піца коштує близько 10 євро. Для невеликого міста це досить висока ціна, однак місцевий бізнес орієнтується насамперед на туристів.

Скільки потрібно для комфортного життя

За оцінками співрозмовників Finance.ua, для комфортного життя в регіональних містах Італії одній людині потрібно приблизно 900−1 300 євро на місяць.

Основними статтями витрат є:

оренда житла — 450−700 євро;

комунальні послуги — 80−150 євро;

продукти — 250−350 євро.

Досвід українців в Італії підтверджує загальноєвропейську тенденцію: комфорт залежить не лише від вартості життя, а й від того, яка частина доходу залишається після оплати базових потреб.

Стаття витрат Італія Оренда житла (євро) 450–700 Комуналка (євро) 80–150 Продукти (євро) 250–350 Транспорт (євро) 30–50 Ліки Переважно покриває страхування Одяг та повсякденні витрати (євро) 80–150 Освіта та дозвілля дітей (за наявності) Державні школи безкоштовні Орієнтовний загальний бюджет на людину (євро) 1 тис.–1 500

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Тоскана залишається одним із найпопулярніших напрямків для тих, хто мріє про справжній італійський досвід. Регіон відомий своїми захопливими ландшафтами, величезними виноградниками, середньовічними селами та вражаючою культурною спадщиною. А от ті, що бажають тимчасово проживати в Тоскані в Італії, можуть скористатися безкоштовним проживанням в історичних віллах та нерухомості за програмами «хаус-ситтингу». В обмін на обслуговування та нагляд за будинками учасники мають можливість жити в одному з найкрасивіших регіонів Італії безкоштовно.

Також ми писали , що Італія шукає волонтерів для проживання в Альпах. У 2026 році невелика група волонтерів отримає протилежну пропозицію: безкоштовне проживання, безкоштовне харчування та стипендію у розмірі 400 євро на проживання на висоті близько 2300 метрів, поки вчені відстежуватимуть реакцію їхнього організму.

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