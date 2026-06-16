Пожити на віллі в Тоскані безкоштовно — які умови Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Пожити на віллі в Тоскані безкоштовно — які умови

Тоскана залишається одним із найпопулярніших напрямків для тих, хто мріє про справжній італійський досвід. Регіон відомий своїми захопливими ландшафтами, величезними виноградниками, середньовічними селами та вражаючою культурною спадщиною.

А от ті, що бажають тимчасово проживати в Тоскані в Італії, можуть скористатися безкоштовним проживанням в історичних віллах та нерухомості за програмами «хаус-ситтингу».

Про це пише видання cotidianul

Що натомість

В обмін на обслуговування та нагляд за будинками учасники мають можливість жити в одному з найкрасивіших регіонів Італії безкоштовно.

Мрія про життя в Тоскані, одному з найцінніших регіонів Італії, може стати реальністю без орендної плати для тих, хто готовий взяти на себе певну відповідальність. Дедалі популярніша програма пропонує можливість безкоштовно проживати в історичних віллах та нерухомості в цьому районі в обмін на управління та нагляд за ними, пише Урбан.

Ініціатива спрямована на людей, які можуть доглядати за будинками, поки власники відсутні. У багатьох випадках бенефіціари отримують безкоштовне житло у віллах, розташованих у мальовничих районах Тоскани, із зобов’язанням утримувати майно, доглядати за садом, домашніми тваринами або виконувати невеликі адміністративні завдання. Ця концепція відома у світі як «догляд за будинком» і набуває дедалі більшого поширення в Європі.

Чим відомий регіон

В останні роки місцева влада запустила кілька програм, спрямованих на боротьбу з депопуляцією та залучення нових жителів, включаючи схеми фінансової підтримки для купівлі житла або переїзду до сільської місцевості.

На відміну від відомих програм, які пропонують будинки за символічними цінами в одне євро, можливість безкоштовного проживання у віллі не вимагає великих інвестицій у ремонт чи купівлю.

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Однак зацікавлені особи повинні продемонструвати серйозність, доступність та здатність управляти нерухомістю протягом узгодженого з власниками періоду.

Для багатьох учасників цей досвід — це не лише можливість заощадити гроші, а й шанс пожити деякий час у тосканській обстановці, подалі від метушні великих міст. Водночас власники отримують вигоду від нагляду за будинками та їх обслуговування під час їхньої відсутності.

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Інтерес до таких програм зростає на тлі популярності віддаленої роботи та бажання дедалі більше людей відчути інший спосіб життя без високих витрат, пов’язаних з постійним переїздом до такого ексклюзивного регіону, як Тоскана.

у розмірі 400 євро на проживання на висоті близько 2300 метрів, поки вчені відстежуватимуть реакцію їхнього організму. Раніше Finance.ua писав , що Італія шукає волонтерів для проживання в Альпах. У 2026 році невелика група волонтерів отримає протилежну пропозицію: безкоштовне проживання, безкоштовне харчування та стипендіюєвро на проживання на висоті близько 2300 метрів, поки вчені відстежуватимуть реакцію їхнього організму.

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