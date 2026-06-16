Тоскана залишається одним із найпопулярніших напрямків для тих, хто мріє про справжній італійський досвід. Регіон відомий своїми захопливими ландшафтами, величезними виноградниками, середньовічними селами та вражаючою культурною спадщиною.
А от ті, що бажають тимчасово проживати в Тоскані в Італії, можуть скористатися безкоштовним проживанням в історичних віллах та нерухомості за програмами «хаус-ситтингу».
В обмін на обслуговування та нагляд за будинками учасники мають можливість жити в одному з найкрасивіших регіонів Італії безкоштовно.
Мрія про життя в Тоскані, одному з найцінніших регіонів Італії, може стати реальністю без орендної плати для тих, хто готовий взяти на себе певну відповідальність. Дедалі популярніша програма пропонує можливість безкоштовно проживати в історичних віллах та нерухомості в цьому районі в обмін на управління та нагляд за ними, пише Урбан.
Ініціатива спрямована на людей, які можуть доглядати за будинками, поки власники відсутні. У багатьох випадках бенефіціари отримують безкоштовне житло у віллах, розташованих у мальовничих районах Тоскани, із зобов’язанням утримувати майно, доглядати за садом, домашніми тваринами або виконувати невеликі адміністративні завдання. Ця концепція відома у світі як «догляд за будинком» і набуває дедалі більшого поширення в Європі.
Чим відомий регіон
В останні роки місцева влада запустила кілька програм, спрямованих на боротьбу з депопуляцією та залучення нових жителів, включаючи схеми фінансової підтримки для купівлі житла або переїзду до сільської місцевості.
На відміну від відомих програм, які пропонують будинки за символічними цінами в одне євро, можливість безкоштовного проживання у віллі не вимагає великих інвестицій у ремонт чи купівлю.
Однак зацікавлені особи повинні продемонструвати серйозність, доступність та здатність управляти нерухомістю протягом узгодженого з власниками періоду.
Для багатьох учасників цей досвід — це не лише можливість заощадити гроші, а й шанс пожити деякий час у тосканській обстановці, подалі від метушні великих міст. Водночас власники отримують вигоду від нагляду за будинками та їх обслуговування під час їхньої відсутності.
Інтерес до таких програм зростає на тлі популярності віддаленої роботи та бажання дедалі більше людей відчути інший спосіб життя без високих витрат, пов’язаних з постійним переїздом до такого ексклюзивного регіону, як Тоскана.
Раніше Finance.ua писав, що
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