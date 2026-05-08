Італія шукає волонтерів для проживання в Альпах — деталі

Італійські вчені залучають здорових дорослих людей для оплачуваного місячного перебування в Альпах.

Те, що вони планують виміряти, може змінити сучасне розуміння того, як висота впливає на організм людини, пише IDR

Місяць в Італійських Альпах зазвичай означає оплату проживання, харчування та перерви в роботі.

У 2026 році невелика група волонтерів отримає протилежну пропозицію: безкоштовне проживання, безкоштовне харчування та стипендію у розмірі 400 євро на проживання на висоті близько 2300 метрів, поки вчені відстежуватимуть реакцію їхнього організму.

У рамках дослідження в Італійських Альпах здорових дорослих розмістять у гірському притулку на чотири тижні, щоб вивчити наслідки тривалого перебування на висоті.

Дослідження заплановано на серпень-вересень 2026 року в заповіднику Ніно Корсі в Національному парку Стельвіо.

Волонтери будуть там не просто насолоджуватися краєвидами. Дослідники стежитимуть за функцією серця та легень, обміном речовин, сном, апетитом та витривалістю під час перебування.

Питання, що стоїть за проєктом, пряме: що відбувається з людським організмом, коли помірна висота триває тижнями, а не годинами? Eurac Research стверджує, що більшість досліджень високогір’я зосереджувалися на набагато більших висотах, хоча більшість людей, які живуть на висоті, знаходяться нижче 2500 метрів. Це залишає розрив між дослідженнями екстремальних висот та гірським середовищем, де люди фактично живуть, подорожують та тренуються.

