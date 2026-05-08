В Чехії пропонують платити за народження дітей українкам — деталі Сьогодні 17:44 — Світ

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, у країні зараз проживає понад 155 тис. українок віком від 18 до 65 років із тимчасовим захистом.

При цьому до повномасштабної війни, спровокованої рф, у Чеській Республіці проживало 85 тис. українських жінок та дівчат різного віку.

То ж щоб подолати рекордно низьку народжуваність, чеські експерти та соціологи радять владі запровадити державну батьківську допомогу після народження дитини для українок в Чехії, пише Seznam Zprávy

Нині громадяни України не отримують таку допомогу від держави. Водночас громадянам Чехії виплачують до 350 тис. крон (більше 740 тис. грн) при народженні однієї дитини.

«Найбільше допомогло б, якби біженки з України отримували виплати на дітей», — зазначив впливовий чеський соціолог Даніель Прокоп.

Аналітик Демографічного інформаційного центру та експерт організації «Людина в скруті» Даніель Гуле також наголосив, що в Чехії проживає багато українок репродуктивного віку, яких варто мотивувати.

Раніше ми писали , що Уряд Чехії схвалив умови другого етапу надання спеціальних дозволів на довгострокове перебування для осіб із тимчасовим захистом. Вимоги залишилися незмінними, попри заперечення частини коаліції.

Згідно з постановою, критерії для отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування у 2026 році відповідають вимогам, що діяли у 2025-му.

У документі оновлено лише календарні дати та звітні періоди доходів. Термін подання заяв на оформлення дозволу скорочено: реєстрація триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року. У попередньому році вона розпочиналася з 1 вересня.

Хто може претендувати на спеціальний дозвіл

Програма не поширюється на всіх осіб із тимчасовим захистом і розглядається як альтернативний варіант лише для частини з них. Основні вимоги до заявників:

чинний закордонний паспорт;

відсутність судимості;

підтверджене житло;

економічна самодостатність і відсутність залежності від гуманітарної допомоги;

достатній рівень інтеграції в чеське суспільство, зокрема перебування в країні понад два роки;

для дітей — обов’язкове відвідування школи.

