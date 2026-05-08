ЄС хоче повністю подолати бідність до 2050 року Сьогодні 08:01 — Світ

Європейський Союз уперше представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. Djlyjxfc стратегія не має спеціального бюджету та спирається переважно на рекомендації, а не на обов’язкове законодавство.

Про це пише Euronews та DW

Про нову стратегію оголосили в Брюсселі 6 травня.

У Єврокомісії заявили, що до 2030 року планують скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. А в довгостроковій перспективі — до 2050 року — ЄС ставить за мету повністю викорінити бідність.

Що з бідністю в ЄС

У Єврокомісії пояснюють, що стратегія з’явилася на тлі поглиблення соціальних проблем у Європі. Зараз ризик бідності або соціальної ізоляції загрожує кожному п’ятому жителю ЄС. Серед дітей ситуація ще складніша — у зоні ризику перебуває майже кожна четверта дитина.

За оцінками ЄС, у складних фінансових умовах живуть близько 93 млн людей. Найбільш вразливими залишаються батьки, які самостійно виховують дітей, а також молодь віком від 16 до 29 років.

Віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Мінзату попередила, що ситуація може погіршуватися через геополітичні та економічні кризи, які зараз переживає Європа.

На що робитимуть ставку в новій стратегії

Стратегія ЄС охоплює одразу кілька напрямів — від підтримки дітей із малозабезпечених сімей до розширення соціального та доступного житла.

Одним із головних пріоритетів стане боротьба з дитячою бідністю. У ЄС хочуть покращити доступ до освіти, медицини та дошкільних закладів. У межах нової стратегії Єврокомісія також планує тестувати в окремих країнах так звану «картку гарантії для дітей». Це цифровий інструмент, який допоможе урядам швидше виявляти дітей, які потребують допомоги, та надавати їм безкоштовні послуги.

«Якщо дитині, яка перебуває у скрутному становищі, потрібна медична допомога, наприклад стоматологічна, ми повинні знати про це та зробити все необхідне, щоб вона отримала підтримку», — пояснила Мінзату.

Крім того, Єврокомісія хоче посилити програми допомоги домогосподарствам, активніше підтримувати безробітних у пошуку роботи та покращити підтримку людей похилого віку через забезпечення належного рівня пенсій.

Окрему увагу приділять житловій проблемі. За даними Єврокомісії, у країнах ЄС близько 1 млн людей не мають житла, а в багатьох містах відчувається гострий дефіцит доступних квартир і будинків.

Боротьба з бездомністю також стала одним із ключових напрямів стратегії. У Єврокомісії рекомендують країнам-членам запроваджувати системи раннього попередження, консультації щодо боргів та інші механізми, які допоможуть людям уникати виселення.

Також у Брюсселі наголошують, що довгострокова оренда житла має стати вигіднішою для власників нерухомості, ніж короткострокова.

Ще одним пріоритетом назвали підтримку людей з інвалідністю. У ЄС проживає близько 90 млн таких громадян, і вони значно частіше стикаються з безробіттям та ризиком бідності.

Що з бюджетом

Водночас у Єврокомісії уточнили, що нова стратегія не передбачає створення окремого фонду фінансування. У Брюсселі хочуть зробити акцент на ефективнішому використанні коштів, які вже виділяються на соціальні програми.

Зокрема, ЄС уже фінансує боротьбу з бідністю через Європейський соціальний фонд плюс, у межах якого передбачено 50,2 млрд євро на соціальну інтеграцію та допомогу людям, які перебувають у скруті.

Крім того, у наступному багаторічному бюджеті ЄС планують закласти щонайменше 100 млрд євро на соціальну політику. Також Європейський інвестиційний банк та інші установи мають намір інвестувати мільярди євро у розвиток соціальної інфраструктури.

Тепер пропозиції Єврокомісії мають обговорити країни-члени ЄС у межах офіційної процедури погодження.

