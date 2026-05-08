0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС хоче повністю подолати бідність до 2050 року

Світ
49
Бідність
Бідність
Європейський Союз уперше представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. Djlyjxfc стратегія не має спеціального бюджету та спирається переважно на рекомендації, а не на обов’язкове законодавство.
Про це пише Euronews та DW.
Про нову стратегію оголосили в Брюсселі 6 травня.
У Єврокомісії заявили, що до 2030 року планують скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції. А в довгостроковій перспективі — до 2050 року — ЄС ставить за мету повністю викорінити бідність.

Що з бідністю в ЄС

У Єврокомісії пояснюють, що стратегія з’явилася на тлі поглиблення соціальних проблем у Європі. Зараз ризик бідності або соціальної ізоляції загрожує кожному п’ятому жителю ЄС. Серед дітей ситуація ще складніша — у зоні ризику перебуває майже кожна четверта дитина.
За оцінками ЄС, у складних фінансових умовах живуть близько 93 млн людей. Найбільш вразливими залишаються батьки, які самостійно виховують дітей, а також молодь віком від 16 до 29 років.
Віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Мінзату попередила, що ситуація може погіршуватися через геополітичні та економічні кризи, які зараз переживає Європа.

На що робитимуть ставку в новій стратегії

Стратегія ЄС охоплює одразу кілька напрямів — від підтримки дітей із малозабезпечених сімей до розширення соціального та доступного житла.
Одним із головних пріоритетів стане боротьба з дитячою бідністю. У ЄС хочуть покращити доступ до освіти, медицини та дошкільних закладів. У межах нової стратегії Єврокомісія також планує тестувати в окремих країнах так звану «картку гарантії для дітей». Це цифровий інструмент, який допоможе урядам швидше виявляти дітей, які потребують допомоги, та надавати їм безкоштовні послуги.
«Якщо дитині, яка перебуває у скрутному становищі, потрібна медична допомога, наприклад стоматологічна, ми повинні знати про це та зробити все необхідне, щоб вона отримала підтримку», — пояснила Мінзату.
Крім того, Єврокомісія хоче посилити програми допомоги домогосподарствам, активніше підтримувати безробітних у пошуку роботи та покращити підтримку людей похилого віку через забезпечення належного рівня пенсій.
Окрему увагу приділять житловій проблемі. За даними Єврокомісії, у країнах ЄС близько 1 млн людей не мають житла, а в багатьох містах відчувається гострий дефіцит доступних квартир і будинків.
Боротьба з бездомністю також стала одним із ключових напрямів стратегії. У Єврокомісії рекомендують країнам-членам запроваджувати системи раннього попередження, консультації щодо боргів та інші механізми, які допоможуть людям уникати виселення.
Також у Брюсселі наголошують, що довгострокова оренда житла має стати вигіднішою для власників нерухомості, ніж короткострокова.
Ще одним пріоритетом назвали підтримку людей з інвалідністю. У ЄС проживає близько 90 млн таких громадян, і вони значно частіше стикаються з безробіттям та ризиком бідності.

Що з бюджетом

Водночас у Єврокомісії уточнили, що нова стратегія не передбачає створення окремого фонду фінансування. У Брюсселі хочуть зробити акцент на ефективнішому використанні коштів, які вже виділяються на соціальні програми.
Зокрема, ЄС уже фінансує боротьбу з бідністю через Європейський соціальний фонд плюс, у межах якого передбачено 50,2 млрд євро на соціальну інтеграцію та допомогу людям, які перебувають у скруті.
Місце для вашої реклами
Крім того, у наступному багаторічному бюджеті ЄС планують закласти щонайменше 100 млрд євро на соціальну політику. Також Європейський інвестиційний банк та інші установи мають намір інвестувати мільярди євро у розвиток соціальної інфраструктури.
Тепер пропозиції Єврокомісії мають обговорити країни-члени ЄС у межах офіційної процедури погодження.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСДоходиБрюссель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems