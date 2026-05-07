Острівне місто Светі-Стефан, яке з’єднане з материком вузькою піщаною смугою приблизно за 10 км від Будви, було перетворено на готель югославським урядом у 1950-х роках.
Після масштабної реконструкції готель знову відкрився під назвою Aman Sveti Stefan у 2009 році, але знову закрився у 2021 році після того, як місцеві жителі вимагали безкоштовного користування пляжами навпроти готелю.
Що тепер
Тепер курорт повернеться до літнього сезону з 1 липня, і мешканці сусідніх районів матимуть доступ як до пляжу Светі-Стефан, так і до Королівського пляжу.
Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч повідомив, що держава також отримає 10% частки прибутку, і що вони домовилися про те, що в парку Мілочер не буде додаткового будівництва, окрім існуючих дозволів.
Чого очікувати від Aman Sveti Stefan
Аман Светі Стефан складається з 33 котеджів та люксів на самому острові Светі Стефан, а також кількох люксів, що є частиною вілли Мілочер на материку.
Хоча острівний курорт залишатиметься сезонним, Вілла Мілочер, яка колись була літньою резиденцією королеви Марії Караджорджевич, відкриється на цілий рік з 22 травня.
Розміщення на острові розташоване в ретельно відреставрованих кам’яних котеджах XV століття з видом на море або сад. Найбільший номер, люкс «Светі Стефан», має приватний басейн, окрему вітальню, обідню зону та комору, а також сауну.
Що стосується Вілли Мілочер, то в головній резиденції є шість резиденцій, а ще дві розташовані в окремій будівлі.
Крім того, ресторан Villa Miločer з видом на Королівський пляж працює цілий рік на сніданок, обід та вечерю. Меню включає поєднання класичних та сучасних страв з усього Адріатичного регіону.
Бронювання включає щоденний сніданок, напої в номері, включаючи безалкогольні напої, чай та каву, а також доступ до спорядження для снорклінгу та дощок для веслування.