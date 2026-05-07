У Чорногорії знову відкриється знамениий курорт — деталі (фото)

Розкішний курорт у Чорногорії, який колись відвідували такі знаменитості, як Елізабет Тейлор та Мерилін Монро, знову відкриється.

Місцеві жителі тепер матимуть безкоштовний доступ до двох із трьох пляжів поблизу розкішного курорту, тоді як один залишається виключно для гостей готелю, пише euronews.com

Острівне місто Светі-Стефан, яке з’єднане з материком вузькою піщаною смугою приблизно за 10 км від Будви, було перетворено на готель югославським урядом у 1950-х роках.

Після масштабної реконструкції готель знову відкрився під назвою Aman Sveti Stefan у 2009 році, але знову закрився у 2021 році після того, як місцеві жителі вимагали безкоштовного користування пляжами навпроти готелю.

Що тепер

Тепер курорт повернеться до літнього сезону з 1 липня, і мешканці сусідніх районів матимуть доступ як до пляжу Светі-Стефан, так і до Королівського пляжу.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч повідомив, що держава також отримає 10% частки прибутку, і що вони домовилися про те, що в парку Мілочер не буде додаткового будівництва, окрім існуючих дозволів.

Чого очікувати від Aman Sveti Stefan

Аман Светі Стефан складається з 33 котеджів та люксів на самому острові Светі Стефан, а також кількох люксів, що є частиною вілли Мілочер на материку.

Хоча острівний курорт залишатиметься сезонним, Вілла Мілочер, яка колись була літньою резиденцією королеви Марії Караджорджевич, відкриється на цілий рік з 22 травня.

Розміщення на острові розташоване в ретельно відреставрованих кам’яних котеджах XV століття з видом на море або сад. Найбільший номер, люкс «Светі Стефан», має приватний басейн, окрему вітальню, обідню зону та комору, а також сауну.

Що стосується Вілли Мілочер, то в головній резиденції є шість резиденцій, а ще дві розташовані в окремій будівлі.

Крім того, ресторан Villa Miločer з видом на Королівський пляж працює цілий рік на сніданок, обід та вечерю. Меню включає поєднання класичних та сучасних страв з усього Адріатичного регіону.

Бронювання включає щоденний сніданок, напої в номері, включаючи безалкогольні напої, чай та каву, а також доступ до спорядження для снорклінгу та дощок для веслування.

