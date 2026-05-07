0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Паніка в Дубаї: бізнес відчайдушно закликає туристів повернутися до «міста-привида»

Світ
262
Паніка в Дубаї: бізнес відчайдушно закликає туристів повернутися до «міста-привида»
Паніка в Дубаї: бізнес відчайдушно закликає туристів повернутися до «міста-привида»
Туристична галузь Дубая переживає різкий спад — представники бізнесу попереджають про атмосферу «міста-привида» на тлі зменшення потоку відвідувачів після загострення напруженості, пов’язаної з конфліктом навколо Ірану.
Про це пише Express з посиланням на нові дані компанії «Аеропорти Дубая».
В еміраті фіксується суттєве скорочення пасажиропотоку в першому кварталі 2026 року — щонайменше на 2,5 мільйона осіб менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Лише у березні зафіксовано обвальне падіння на 66%, оскільки багато мандрівників почали уникати поїздок до регіону Перської затоки.
У спробі стабілізувати ситуацію Управління цивільної авіації ОАЕ (UAE Civil Aviation Authority) днями оголосило про скасування всіх обмежень на авіаперельоти, запроваджених під час кризи, зокрема, і в двох аеропортах Дубая. Як зазначили чиновники, рішення було ухвалено після «комплексної оцінки операційних і безпекових умов».
Втім, працівники туристичної сфери застерігають, що відновлення не буде швидким — на це можуть піти тижні або навіть місяці.
За словами співробітниці одного з готелів, після короткочасного напливу пасажирів, які застрягли через перебої, попит різко впав.
«Кілька тижнів усе практично стояло. Нам потрібно, щоб туристи повернулися», — зазначила вона.
Постійні відвідувачі також помітили суттєві зміни. Один із мандрівників описав зазвичай завантажений Міжнародний аеропорт Дубая як майже порожній, а окремі його зони — як «місто-привид».
Ситуацію ускладнює те, що багато авіакомпаній тимчасово припинили рейси до регіону. Наразі роботу відновили лише 51 із 90 перевізників. Частина європейських та американських авіаліній стикається з труднощами зі страхуванням через урядові рекомендації щодо подорожей.

Криза вийшла за межі туризму

Бізнеси повідомляють про скорочення робочих місць і падіння довіри інвесторів.
За словами одного з підприємців, компанії почали згортати діяльність або залишати ринок уже через кілька тижнів після початку нестабільності, а деякі були змушені проводити масові звільнення.
Місцеві жителі також скаржаться, що останні події підірвали репутацію емірату як безпечного та надійного напрямку.
«Уся концепція Дубая як місця поза конфліктами була поставлена під сумнів», — зазначив один із них.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems